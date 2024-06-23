Дочь замглавы Магадана Олега Аверьянова погибла при атаке ВСУ по Севастополю

По словам градоначальника, девочка находилась с родителями на отдыхе

23 июня 2024, 21:55, ИА Амител

Свеча / Источник фото: unsplash.com

Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова – 9-летняя София – погибла при украинском ракетном обстреле Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Юрий Гришан.

По словам градоначальника, девочка находилась с родителями на отдыхе. Он выразил соболезнования заместителю, его супруге, родным и близким девочки.

"Вы окружали любовью и добротой свою дочь – это самое большое, что вы могли сделать. Время, которое вы провели вместе, было полно счастья и любви. Это останется навечно в ваших сердцах", – написал он.

Напомним, что, по последним данным, количество пострадавших при обстреле пляжа в Севастополе увеличилось до 152 человек, среди них 28 детей. Погибли пять человек, из них трое детей. Как заявляли в Минобороны РФ, для атаки ВСУ использовали ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.