Дочь замглавы Магадана Олега Аверьянова погибла при атаке ВСУ по Севастополю
По словам градоначальника, девочка находилась с родителями на отдыхе
23 июня 2024, 21:55, ИА Амител
Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова – 9-летняя София – погибла при украинском ракетном обстреле Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Юрий Гришан.
По словам градоначальника, девочка находилась с родителями на отдыхе. Он выразил соболезнования заместителю, его супруге, родным и близким девочки.
"Вы окружали любовью и добротой свою дочь – это самое большое, что вы могли сделать. Время, которое вы провели вместе, было полно счастья и любви. Это останется навечно в ваших сердцах", – написал он.
Напомним, что, по последним данным, количество пострадавших при обстреле пляжа в Севастополе увеличилось до 152 человек, среди них 28 детей. Погибли пять человек, из них трое детей. Как заявляли в Минобороны РФ, для атаки ВСУ использовали ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.
23:00:34 23-06-2024
Как то видел видео как Медведев сидя за столом с бабушками-ветеранами и девочками-юнармейками , клялся судным днём, за прилёт по территории РФ. Что щас говорит ?
09:08:01 24-06-2024
Скорбрю по погибшим. Выздоровления раненым. Не надо делать акценты на родителей. Все люди имеют право на жизнь.