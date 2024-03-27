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Доходы российских авиакомпаний в 2023 году выросли на треть

Эксперты отмечают, что в 2024 году расходы у перевозчиков увеличатся

27 марта 2024, 07:35, ИА Амител

Самолет в небе / Фото; pxhere.com
Самолет в небе / Фото; pxhere.com

Доходы российских авиакомпаний в 2023 году увеличились на треть и побили допандемийный уровень. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Совокупная выручка российских авиакомпаний в 2023 году выросла на 31%, до 1,37 трлн руб., что стало абсолютным максимумом и превысило уровни 2019 года", - сказано в сообщении.

На высокий уровень вышла прибыльность авиаперевозок. На это повлияло увеличение стоимости билетов, а также увеличение дальности полетов почти на 20 процентов за пятилетний период.

Эксперты отмечают, что в 2024 году расходы авиакомпаний увеличатся. Потенциал для подорожания перелетов останется, а пассажиропоток при этом не станет меньше. 

Экономика

Комментарии 7

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Гость

07:55:20 27-03-2024

Из-за санкций? В бюджет с доходов отчислили?

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Гость

08:23:13 27-03-2024

Гость (07:55:20 27-03-2024) Из-за санкций? В бюджет с доходов отчислили?... По причине роста цен на билеты. Как раз на треть!

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Гость

12:01:28 27-03-2024

Гость (08:23:13 27-03-2024) По причине роста цен на билеты. Как раз на треть!... Ну так рост на билеты то из-за санкций. И в бюджет отчислили больше из-за этого

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Гость

08:32:22 27-03-2024

конечно, билеты в Москву стоят как на северный полюс

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Гость

08:57:57 27-03-2024

Видимо нужно ещё больше дотаций

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dok_CФ

10:34:48 27-03-2024

У кого то инфляция (обесценивание зарплат, пенсий, .. ), у кого то растут доходы.. При капитализме это нормально..

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Гость

11:52:17 27-03-2024

Стоимость перевозки подняли, расстояния полётов увеличились, потому что надо "недружественные страны" облетать, ну и на ремонте экономят, пока самолёты-доноры есть.

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