Доходы российских авиакомпаний в 2023 году выросли на треть

Эксперты отмечают, что в 2024 году расходы у перевозчиков увеличатся

27 марта 2024, 07:35, ИА Амител

Самолет в небе / Фото; pxhere.com

Доходы российских авиакомпаний в 2023 году увеличились на треть и побили допандемийный уровень. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Совокупная выручка российских авиакомпаний в 2023 году выросла на 31%, до 1,37 трлн руб., что стало абсолютным максимумом и превысило уровни 2019 года", - сказано в сообщении.

На высокий уровень вышла прибыльность авиаперевозок. На это повлияло увеличение стоимости билетов, а также увеличение дальности полетов почти на 20 процентов за пятилетний период.

Эксперты отмечают, что в 2024 году расходы авиакомпаний увеличатся. Потенциал для подорожания перелетов останется, а пассажиропоток при этом не станет меньше.