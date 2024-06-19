Доктор Мясников опроверг миф о влиянии противозачаточных на появление одной болезни

Научно, по его словам, это не доказано

19 июня 2024, 16:47, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/875067

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что прием противозачаточных таблеток не может стать причиной развития рассеянного склероза.

Выпуск передачи, в котором доктор развеял этот распространенный миф о гормональных контрацептивах, можно найти на платформе "Смотрим".

По словам медика, утверждение о том, что гормональные препараты могут спровоцировать рассеянный склероз, является заблуждением. Он отметил, что на сегодняшний день нет научных доказательств влияния приема гормональных средств на возникновение этого заболевания.

Доктор подчеркнул, что ранее существовали предположения о связи между эстрогенами (гормонами, содержащимися в противозачаточных таблетках) и рассеянным склерозом, однако на данный момент эта гипотеза не подтверждается.