Доктор Мясников рассказал о том, какие болезни можно определить по ногтям

По его словам, на болезни могут указывать любые изменения

11 марта 2024, 17:20, ИА Амител

Ладони с маникюром / Фото: pxhere.com

Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, какие болезни можно определить по ногтям.

При железодефицитной анемии ногтевая пластина может стать вогнутой, образоваться продольные полосы. Эти признаки редко говорят о болезни, но иногда могут свидетельствовать о наличии анемии.

Александр Мясников уточнил, что у каждой четвертой женщины обнаруживается аутоиммунный тиреоидит щитовидной железы. Некоторые из них обнаруживают изменения в ногтях, в то время как у других никаких изменений нет. Важным диагностическим индикатором также могут служить пальцы и ногти в форме барабанных палочек, указывающие на проблемы с легкими.

Изменения в состоянии ногтей могут быть признаком болезни. Опытный кардиолог по области отсутствия роста и поперечной полосе ногтя может определить, произошли ли у человека серьезные события – инфаркт, инсульт и другое. Если ноготь сколот в центре, это может указывать на артрит.

Специалист порекомендовал не заниматься самодиагностикой и обращаться к врачам за помощью.