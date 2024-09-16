Доктор Мясников развеял мифы о заражении гепатитом

Врач напомнил, что насекомые могут переносить опасные болезни

16 сентября 2024, 23:27, ИА Амител

Комар на листочке / Фото: unsplash.com

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" мифы о гепатитах B и С. Выпуск опубликовали на платформе "Смотрим".

"Вирусными гепатитами – нет, равно как и ВИЧ и так далее", – заявил он, отвечая на вопрос о том, можно ли заразиться гепатитом через укус комара.

Вместе с тем врач напомнил, что насекомые могут переносить не менее опасные болезни. Например, это лихорадка и малярия.

Также доктор опроверг утверждение о том, что гепатитом можно заразиться в бассейне. По его словам, вода в нем всегда хлорированная и вероятность того, что вирус выживет, чрезвычайно мала.