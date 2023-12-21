Доктор онлайн: есть ли шанс выздороветь?

Рассказываем о плюсах и минусах такого формата лечения

21 декабря 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KZ1Bf

Онлайн-консультация / Фото: freepik.com

С развитием интернета и различных медицинских онлайн-сервисов в регионе набирают популярность медицинские консультации онлайн. Опросы жителей говорят о том, что такому формату доверяют далеко не все, поэтому мы решили рассказать о плюсах и минусах онлайн-"визитов" к врачу.

В чем преимущества консультаций онлайн?

Сегодня на фоне нехватки кадров и труднодоступности медицины для людей, живущих в отдаленных районах, консультирование через интернет выручает.

Пациенты выбирают форму общения с доктором: видеосвязь или консультирование в текстовом формате, прикладывают фото "проблемы", если она имеет внешние проявления, а также результаты ранее проведенных исследований и т.д.

Основной плюс – своевременность и комфорт для человека, испытывающего проблемы со здоровьем. Ему не нужно тратить время на дорогу до поликлиники, стоять в очереди. Кроме того, многие стесняются задавать деликатные вопросы докторам – через интернет это сделать в разы проще.

Другие преимущества:

доступ к огромной базе высококвалифицированных специалистов;

ответ в короткие сроки;

минимальная стоимость консультации (иногда бесплатная);

возможность уточнить диагноз, назначенную терапию, полученную ранее у другого специалиста, в том числе офлайн.

Есть ли минусы?

Важно понимать, что в тяжелых и жизнеугрожающих состояниях не стоит надеяться на консультации онлайн, а нужно незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь.

Кроме того, без осмотра "вживую" невозможна грамотная постановка диагноза, например, при травмах и в некоторых других серьезных случаях.

Детей также лучше показывать реальному доктору, поскольку их диагностика затруднена, а ухудшение состояния наступает очень быстро.

OOO "СпросиВрача" (ОГРН 1212200005984, ИНН 2222890750)

ООО "Фикси"

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