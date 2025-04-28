Документальный фильм, снятый в Алтайском крае, покажут в эфире телеканала "Матч"

Картина "Непридуманные истории" снят АНО "Спортивная хроника"

28 апреля 2025, 13:12, ИА Амител

Обложка из фильма "Непридуманные истории"

28 апреля на телеканале "Матч" стартуют премьеры документальных фильмов о спорте "Непридуманные истории", снятые АНО "Спортивная хроника" из Алтайского края. Создать ленту удалось благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.

География проекта охватила 12 регионов страны: Ленинградскую, Псковскую, Иркутскую, Волгоградскую, Ульяновскую, Омскую, Московскую, Новосибирскую и Томскую области, Пермский, Приморский и Красноярский края.

С 24 по 29 октября 2024 года в Красногорске (Московская область) проходил ХХII Международный фестиваль спортивного кино. В программе были представлены более 50 документальных, художественных и анимационных работ кинематографистов из России, Боснии и Герцеговины, Кыргызстана, Казахстана, Сербии и Хорватии.

В заключительный день масштабного мероприятия состоялась церемония награждения победителей в 13 номинациях, включая Гран-При. В итоге "Непридуманные истории" стали лучшим сериалом.

В 2024 году в жюри фестиваля вошли: режиссер Наталья Бондарчук, биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин, управляющий директор и главный редактор газеты "Советский спорт" Евгений Слюсаренко, шеф-продюсер телеканала "Матч Страна" Игорь Швецов, режиссер и сценарист, деятель культуры Республики Казахстан Ерлан Акчалов и сербский режиссер Огнен Янкович.

Уже на этой неделе зрители смогут увидеть три фильма:

28 апреля в 13:55 – "Непридуманные истории. Ленинградская область";

29 апреля в 13:55 – "Непридуманные истории. Московская область";

30 апреля в 13:55 – "Непридуманные истории. Омская область".