Долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 млн рублей

ФНС блокирует счета родственников Хабиба

11 июня 2024, 17:50, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 309,7 млн рублей. В мае сумма задолженности составляла 306 млн, а за месяц выросла на 3,5 млн, пишет Mash.

ФНС заблокировала счета в двух компаниях, которые принадлежат троюродному брату Хабиба. Сумма долга – 271 рубль. У двоюродного брата Хабиба, Абубакара, долг 44 копейки.

Последний бой Нурмагомедов провел в 2020 году, победив американца Джастина Гейджи. Сразу после боя он обещал матери не драться без отца, и завершил карьеру.

После завершения карьеры Хабиб основал промоушен Eagle FC.

Хабиб провел в ММА 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" Нурмагомедова признали человеком года в спорте. Он заявил, что оставил все, что связано с боями, 22 октября 2023 года.