Долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 млн рублей
ФНС блокирует счета родственников Хабиба
11 июня 2024, 17:50, ИА Амител
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 309,7 млн рублей. В мае сумма задолженности составляла 306 млн, а за месяц выросла на 3,5 млн, пишет Mash.
ФНС заблокировала счета в двух компаниях, которые принадлежат троюродному брату Хабиба. Сумма долга – 271 рубль. У двоюродного брата Хабиба, Абубакара, долг 44 копейки.
Последний бой Нурмагомедов провел в 2020 году, победив американца Джастина Гейджи. Сразу после боя он обещал матери не драться без отца, и завершил карьеру.
После завершения карьеры Хабиб основал промоушен Eagle FC.
Хабиб провел в ММА 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" Нурмагомедова признали человеком года в спорте. Он заявил, что оставил все, что связано с боями, 22 октября 2023 года.
18:00:28 11-06-2024
Налоговая хоть как-то объяснила такие требования. Или она ему за деньги от боев как за чистый доход выставила. Они умники. Насчитают поставят в план, загрузят в систему, выставятся на премию для себя любимых, а там не расцветай. И при чем тут его брат?
19:06:43 11-06-2024
Андрей (18:00:28 11-06-2024) Налоговая хоть как-то объяснила такие требования. Или она ем... В налоговой грамотные специалисты-они не ошибаются
08:23:14 12-06-2024
Гость (19:06:43 11-06-2024) В налоговой грамотные специалисты-они не ошибаются... ну-ну,по 2-3 раза присылают одни и те же налоги,грамотные специалисты
18:34:20 11-06-2024
поделом !
Хотя нет, мало! надо бы еще сильнее и больнее
Рублем - это тебе не с ноги в печень.
19:25:19 11-06-2024
И при чем тут его брат?----- к тому же, троюродный)
21:47:55 11-06-2024
А у Конора не долгов))
21:48:54 11-06-2024
Не попадайся...
07:14:10 12-06-2024
Перед законом все равны, но все хотят быть еще ровнее