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Долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 млн рублей

ФНС блокирует счета родственников Хабиба

11 июня 2024, 17:50, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 309,7 млн рублей. В мае сумма задолженности составляла 306 млн, а за месяц выросла на 3,5 млн, пишет Mash.

ФНС заблокировала счета в двух компаниях, которые принадлежат троюродному брату Хабиба. Сумма долга – 271 рубль. У двоюродного брата Хабиба, Абубакара, долг 44 копейки.

Последний бой Нурмагомедов провел в 2020 году, победив американца Джастина Гейджи. Сразу после боя он обещал матери не драться без отца, и завершил карьеру.

После завершения карьеры Хабиб основал промоушен Eagle FC.

Хабиб провел в ММА 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" Нурмагомедова признали человеком года в спорте. Он заявил, что оставил все, что связано с боями, 22 октября 2023 года.

Спорт налоги

Комментарии 8

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Андрей

18:00:28 11-06-2024

Налоговая хоть как-то объяснила такие требования. Или она ему за деньги от боев как за чистый доход выставила. Они умники. Насчитают поставят в план, загрузят в систему, выставятся на премию для себя любимых, а там не расцветай. И при чем тут его брат?

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Гость

19:06:43 11-06-2024

Андрей (18:00:28 11-06-2024) Налоговая хоть как-то объяснила такие требования. Или она ем... В налоговой грамотные специалисты-они не ошибаются

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гость

08:23:14 12-06-2024

Гость (19:06:43 11-06-2024) В налоговой грамотные специалисты-они не ошибаются... ну-ну,по 2-3 раза присылают одни и те же налоги,грамотные специалисты

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Гость

18:34:20 11-06-2024

поделом !
Хотя нет, мало! надо бы еще сильнее и больнее
Рублем - это тебе не с ноги в печень.

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Гость

19:25:19 11-06-2024

И при чем тут его брат?----- к тому же, троюродный)

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Гость

21:47:55 11-06-2024

А у Конора не долгов))

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Олег

21:48:54 11-06-2024

Не попадайся...

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Гость

07:14:10 12-06-2024

Перед законом все равны, но все хотят быть еще ровнее

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