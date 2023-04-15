Долгов на 9 млрд. Барнаульская дума опять будет решать судьбу исполнительных листов

Депутаты вряд ли согласятся отдать сразу 30% бюджета города на ликвидацию задолженности

15 апреля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: barnaul.press

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 21 апреля рассмотрят вопрос о внесении изменений в бюджет города. Речь идёт о дополнительном выделении средств на исполнение судебных решений. Сейчас долг города по исполнительным листам превышает 9 млрд рублей, рассказала amic.ru председатель БГД Галина Буевич. По традиции большая часть задолженности относится к обязательствам мэрии по строительству ливнёвок.

Все прошлые годы городские депутаты голосовали против того, чтобы разом направить на погашение долгов значительную сумму. Так, в 2022 году речь шла о 7 млрд рублей. Скорее всего, так будет и на этот раз. В настоящее время долг города по исполнительным листам превышает 9,1 млрд рублей, а это около трети всей расходной части бюджета.

Депутаты считают, что если выполнить требования прокуратуры и направить деньги на исполнение судебных актов, то в бюджете не останется средств на зарплаты, финансирование коммунальных услуг и другие приоритетные расходы. Аналогичной точки зрения придерживаются в мэрии и Счётной палате Барнаула.

Напомним, изначально доходы городского бюджета на 2023 год составляли 26,1 млрд рублей, а расходы – 27,1 млрд рублей. Таким образом, потребность в деньгах на исполнение судебных решений составляет примерно 30 % от общего объёма всех расходов города на текущий год.

Обязательства по исполнению судебных решений мэрия ежегодно выполняет в том объёме, чтобы решать и текущие вопросы. Так, в 2021 году было полностью прекращено 864 исполнительных производства, частично – 50 исполнительных листов. Всего на исполнение требований в 2021 году мэрия направила 801,2 млн рублей, отметила Галина Буевич.

Сейчас самая внушительная часть долга – более 5 млрд рублей – приходится на обязательства по строительству ливнёвок. Часть задолженности города включает в себя ремонт инженерной инфраструктуры, дорог, переселение из аварийного жилья и т.д. По словам председателя БГД, за прошлый год удалось сократить и количество исполнительных листов. Так, если по итогам 2021 года их насчитывалось 247, то в 2022-м осталось 172.