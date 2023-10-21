Долговую устойчивость Алтайского края высоко оценили в федеральном Минфине

Госдолг региона на 1 октября составлял 9,165 млрд рублей

21 октября 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По оценке Минфина РФ Алтайский край вошел в группу из 56 субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости, пишет "Атмосфера".

Такую оценку регион получает пятый год подряд. Она проводится по нескольким показателям: объем госдолга по отношению к собственным доходам, доля расходов на его обслуживание в общем объеме расходов и годовая сумма платежей на погашение и обслуживание имеющегося госдолга по отношению к собственным доходам. Затем регионы делят на группы с высоким, средним и низким уровнем долговой устойчивости.

Из других регионов СФО в первую группу также вошли Новосибирская область, Красноярский край, Кузбасс, Иркутская область и Республика Алтай.

На 1 октября госдолг Алтайского края составляет 9,165 млрд рублей и полностью формируется за счет бюджетных кредитов и специального казначейского кредита.