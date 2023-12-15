Долгожданное потепление. О погоде в Алтайском крае 15 декабря
День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь
15 декабря 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -15 до -20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 15 декабря. Такой прогноз погоды сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле ожидается от -18 до -20 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
Комментарии 0