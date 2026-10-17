Этот инцидент в любом случае должны проверить, считает юрист

17 октября 2026, 21:05, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: соцсети певицы

Певица Лариса Долина призналась, что воспользовалась спецсигналами, чтобы успеть на юбилейный концерт Николая Баскова в Live Arena. Артистка выступила на празднике в честь 50-летия коллеги, сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам Долиной, перед этим она выступала на другом конце Москвы на благотворительном фестивале Дианы Гурцкой "Белая трость". Времени на дорогу было крайне мало, поэтому исполнительнице пришлось ехать с мигалками.

"Я на самом деле мчалась сюда с мигалками. Я думала, что потеряю сознание от волнения. Мы ехали быстро, чтобы успеть", — сказала звезда.

Несмотря на спешку, артистка прибыла на площадку ровно за два номера до своего выхода. Этого времени хватило, чтобы переодеться и подготовиться к выступлению. Долина подчеркнула, что очень любит Николая Баскова и не хотела его подводить.

Как рассказал юрист руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с "Газетой.Ru", даже если Долину везли на служебной машине с законно установленными спецсигналами или в сопровождении автомобиля полиции, это нарушение. Произвольно по желанию владельца устройства использовать нельзя.

А за управление машиной с незаконно установленными спецсигналами предусмотрено лишение водительских прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройств, а за их незаконное использование — от полутора до двух лет с конфискацией.