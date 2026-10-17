Долина может лишиться водительских прав из-за поездки с мигалками на юбилей Баскова
Этот инцидент в любом случае должны проверить, считает юрист
17 октября 2026, 21:05, ИА Амител
Певица Лариса Долина призналась, что воспользовалась спецсигналами, чтобы успеть на юбилейный концерт Николая Баскова в Live Arena. Артистка выступила на празднике в честь 50-летия коллеги, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам Долиной, перед этим она выступала на другом конце Москвы на благотворительном фестивале Дианы Гурцкой "Белая трость". Времени на дорогу было крайне мало, поэтому исполнительнице пришлось ехать с мигалками.
"Я на самом деле мчалась сюда с мигалками. Я думала, что потеряю сознание от волнения. Мы ехали быстро, чтобы успеть", — сказала звезда.
Несмотря на спешку, артистка прибыла на площадку ровно за два номера до своего выхода. Этого времени хватило, чтобы переодеться и подготовиться к выступлению. Долина подчеркнула, что очень любит Николая Баскова и не хотела его подводить.
Как рассказал юрист руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с "Газетой.Ru", даже если Долину везли на служебной машине с законно установленными спецсигналами или в сопровождении автомобиля полиции, это нарушение. Произвольно по желанию владельца устройства использовать нельзя.
А за управление машиной с незаконно установленными спецсигналами предусмотрено лишение водительских прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройств, а за их незаконное использование — от полутора до двух лет с конфискацией.
"В любом случае, в отношении лица, предоставившего служебный автомобиль со включенными специальными сигналами для перевозки Долиной с концерта на концерт должна быть проведена служебная проверка и вынесено решение о привлечении его к ответственности", — заключил эксперт.
21:42:18 17-10-2026
ОНА ЗА РУЛЁМ БЫЛА?
Кого прав лишать будут?
23:55:41 17-10-2026
Гость (21:42:18 17-10-2026) ОНА ЗА РУЛЁМ БЫЛА?Кого прав лишать будут?... Никого не будут никто даже не знает на каком автомобиле, просто очередное важное экспертное мнение ноунейма.
Полиция вообще не в курсе
11:45:06 18-10-2026
Гость (21:42:18 17-10-2026) ОНА ЗА РУЛЁМ БЫЛА?Кого прав лишать будут?... Баскова!
Басков виноват!...
06:12:24 18-10-2026
Мошенники были за рулём!
17:01:59 18-10-2026
Екх (06:12:24 18-10-2026) Мошенники были за рулём!... Ладно вам!
Мошенникам и так уже влетело за Долину!
А тут ещё права!?...
11:00:52 18-10-2026
ну на метро можно было быстрее так то
11:28:42 18-10-2026
обнаглела вконец
14:18:50 18-10-2026
бабка гналась за бабками. ее жизни ничего не угрожало - наказание по закону. боялась не успеть - свои возможности рассчитывать надо, а не надеяться, что если шо - включу мигалки и мигом долечу. смотри-ка, прынцесско кака важная.
14:46:49 18-10-2026
Всё законно. Могли спецсопровождение заказать, даже и бесплатно, ввиду "общественной значимости концерта", и если были важные персоны от власти. Ну а что со сцены писанулась, работа такая. Тоже не люблю её.
20:17:49 18-10-2026
Гость (14:46:49 18-10-2026) Всё законно. Могли спецсопровождение заказать, даже и беспла... какая здесь общественная значимость?
09:38:30 19-10-2026
Вот наглядный пример!!! Быдло которое возомнило себя значимой персоной, ехало на такой же шабош к таким же псевдоэлитам, ....а где то идет СВО ...., кто то спускается в шахту, ....