Дом многодетной сибирячки сгорел из-за сугробов

На несколько сёл работает одна и та же снегоуборочная техника – её мало и она просто не успевает

03 марта 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области у многодетной матери сгорел дом, потому что пожарная машина застряла на засыпанной снегом дороге, пишет "КП-Новосибирск".

Пожар произошёл в посёлке Озеро-Карачи. В сгоревшем доме жили пять человек – супруги и трое детей.

"Пожарная машина приехала быстро, но застряла в сугробах. Два дня снег шёл, но никто его не убрал, хотя обещали", – рассказала многодетная мать.

Муж находится на вахте, а женщина с детьми сейчас живёт у знакомых. Районная соцзащита выдала погорельцам одежду, помогают и местные жители. Теперь всем селом требуют, чтобы дороги наконец-то почистили.

"Из-за сугробов мои дети ни вчера, ни сегодня не ходили в школу, потому что пройти невозможно. Я звонила в сельсовет и вчера, и позавчера – бесполезно", – отметила одна из местных жительниц.

В сельсовете объяснили, что на несколько сёл работает одна и та же снегоуборочная техника – её мало и она просто не успевает чистить завалы каждый день.