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Дом многодетной сибирячки сгорел из-за сугробов

На несколько сёл работает одна и та же снегоуборочная техника – её мало и она просто не успевает

03 марта 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Новосибирской области у многодетной матери сгорел дом, потому что пожарная машина застряла на засыпанной снегом дороге, пишет "КП-Новосибирск".

Пожар произошёл в посёлке Озеро-Карачи. В сгоревшем доме жили пять человек – супруги и трое детей.

"Пожарная машина приехала быстро, но застряла в сугробах. Два дня снег шёл, но никто его не убрал, хотя обещали", – рассказала многодетная мать.

Муж находится на вахте, а женщина с детьми сейчас живёт у знакомых. Районная соцзащита выдала погорельцам одежду, помогают и местные жители. Теперь всем селом требуют, чтобы дороги наконец-то почистили.

"Из-за сугробов мои дети ни вчера, ни сегодня не ходили в школу, потому что пройти невозможно. Я звонила в сельсовет и вчера, и позавчера – бесполезно", – отметила одна из местных жительниц.

В сельсовете объяснили, что на несколько сёл работает одна и та же снегоуборочная техника – её мало и она просто не успевает чистить завалы каждый день.

Комментарии 5

  • Я живу в Центральном районе Барнаула (район Прудские) Ни кто ни когда со времён Колчака ни чистил местный частный сектор По правилам благоустройства нашего аула уборка придомовых территории обязанность собственников С какой стати в деревне многодетная мать имея много помощников и одного шпильщика должна требовать от властей выполнения своих обязанностей как собственника жилья???
    03 марта, Гость   Ответить
  • ни кто ни когда со времён Колчака ни чистил С какой стати мдя. Никто И никогда нЕ чистил, Кстати. Вам , хохлам, русский язык не доступен. Про знаки препинания молчу.
    03 марта, Гость   Ответить
  • В частных домах сами чистят двор, а вот проезжую часть должны чистить коммунальщики.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Логика железная. Дом сгорел, потому что за домом не было должного ухода, а не из-за пожарных.
    03 марта, Гость   Ответить
  • По Прудскому переулку даже внедорожники проехать не могут
    05 марта, Гость   Ответить
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