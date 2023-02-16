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Дом на Алтае, где снимали новый фильм режиссёра "Чебурашки", продают за 20 млн

Кинолента "Бешенство" с Алексеем Серебряковым выйдет в прокат 23 февраля

16 февраля 2023, 12:25, Вячеслав Кондаков

Фото: "Авито"
Фото: "Авито"

Деревянный домик в Республике Алтай, в котором проходили съёмки триллера "Бешенство" Дмитрия Дьяченко, выставили на "Авито". Постройка появляется в кульминационных сценах фильма. Её специально возвели недалеко от турбазы "Динамо" в декабре 2020 года. Объявление размещено на сайте "Авито". За домик владелец просит 20 миллионов рублей.

Фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко "Бешенство" выйдет в российский прокат 23 февраля. По сюжету, в тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В это время отец привозит своего сына в охотничий домик, чтобы передержать его там во время наркотической ломки. Вместе они оказываются в смертельной западне. Главную роль в ленте исполнили Алексей Серебряков, Всеволод Володин и Евгений Ткачук.

Основой для сюжета фильма послужили реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году. Съёмки ленты прошли в Республике Алтай и на Камчатке.

Режиссёр Дмитрий Дьяченко известен своей трилогией "Последний богатырь". Его последний фильм "Чебурашка" стал сенсацией в российском прокате, собрав более 6 миллиардов рублей. В общей сложности "Чебурашку" посмотрели более 21 миллиона человек.

Комментарии 5

  • тупо на дрова? за 20 млн? даже без земли
    16 февраля, Гость   Ответить
  • У людей кукуха слетела. жаль таких.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Не, ну выставлять за любую цену можно. Хозяин - барин. Но кто же это за такую сумму такую халупу купит? =) А может быть цель - не продать, а рекламу сделать.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Тварь,его гонят в дверь,а он в окно лезет,гадёныш.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Режиссер Чебурашка
    16 февраля, Гость   Ответить
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