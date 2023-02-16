Дом на Алтае, где снимали новый фильм режиссёра "Чебурашки", продают за 20 млн

Кинолента "Бешенство" с Алексеем Серебряковым выйдет в прокат 23 февраля

16 февраля 2023, 12:25, Вячеслав Кондаков

Фото: "Авито"

Деревянный домик в Республике Алтай, в котором проходили съёмки триллера "Бешенство" Дмитрия Дьяченко, выставили на "Авито". Постройка появляется в кульминационных сценах фильма. Её специально возвели недалеко от турбазы "Динамо" в декабре 2020 года. Объявление размещено на сайте "Авито". За домик владелец просит 20 миллионов рублей.

Фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко "Бешенство" выйдет в российский прокат 23 февраля. По сюжету, в тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В это время отец привозит своего сына в охотничий домик, чтобы передержать его там во время наркотической ломки. Вместе они оказываются в смертельной западне. Главную роль в ленте исполнили Алексей Серебряков, Всеволод Володин и Евгений Ткачук.

Основой для сюжета фильма послужили реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году. Съёмки ленты прошли в Республике Алтай и на Камчатке.

Режиссёр Дмитрий Дьяченко известен своей трилогией "Последний богатырь". Его последний фильм "Чебурашка" стал сенсацией в российском прокате, собрав более 6 миллиардов рублей. В общей сложности "Чебурашку" посмотрели более 21 миллиона человек.