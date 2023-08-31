Дом наводчика танка "Алеша" в Якутии подключат к центральному отоплению

31 августа глава региона Николаев побывал у родителей Неустроева в Усть-Алданском районе

31 августа 2023, 19:52, ИА Амител

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Глава Якутии Айсен Николаев поручил подключить частный дом семьи Героя России, наводчика легендарного танка "Алеша" Алексея Неустроева, к центральному отоплению. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В правительстве отметили, что 31 августа Николаев побывал у родителей Неустроева в Усть-Алданском районе. Он поблагодарил их за сына, который совершил героический поступок в ходе спецоперации.

"Семья героя проживает в частном доме, отапливаемом дровами. Айсен Николаев по итогам встречи поставил местным властям задачу по подключению дома военнослужащего к центральному отоплению и возмещению затрат по возведению забора", — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что экипаж танка остановил украинскую бронегруппу на запорожском направлении. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.

Президент России Владимир Путин вручил танкистам золотые звезды Героя России. Позднее они провели время в Кремле, где пили чай.