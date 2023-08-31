Дом наводчика танка "Алеша" в Якутии подключат к центральному отоплению
31 августа глава региона Николаев побывал у родителей Неустроева в Усть-Алданском районе
31 августа 2023, 19:52, ИА Амител
Глава Якутии Айсен Николаев поручил подключить частный дом семьи Героя России, наводчика легендарного танка "Алеша" Алексея Неустроева, к центральному отоплению. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В правительстве отметили, что 31 августа Николаев побывал у родителей Неустроева в Усть-Алданском районе. Он поблагодарил их за сына, который совершил героический поступок в ходе спецоперации.
"Семья героя проживает в частном доме, отапливаемом дровами. Айсен Николаев по итогам встречи поставил местным властям задачу по подключению дома военнослужащего к центральному отоплению и возмещению затрат по возведению забора", — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что экипаж танка остановил украинскую бронегруппу на запорожском направлении. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.
Президент России Владимир Путин вручил танкистам золотые звезды Героя России. Позднее они провели время в Кремле, где пили чай.
07:14:34 01-09-2023
И держится Россия! И пока такие будут Герои победа будет за Россией! Слава ГЕРОЯМ!!! Родителям дай БОГ здоровья и терпения. Низкий Вам поклон дорогие родители!
07:57:10 01-09-2023
Вот на таких (07:14:34 01-09-2023) И держится Россия! И пока такие будут Герои победа будет за ... Да, Россия то держится, и Герои в ней не перевелись еще. А дома в ней дровами отапливаются, а газ на Запад гоним, вместо того, чтобы дома своих граждан топить, а не леса изводить на дрова.
13:45:52 15-09-2023
Очень горжусь тем, что живу в такой стране, как Россия. Низкий поклон родителям за такого сына!
14:38:54 15-09-2023
а потом скажут по нормативу платим, за центральное отопление, но оно у нас дорогое очень