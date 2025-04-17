Дом простоит 100 лет. Где на Алтае заказать фундамент на сваях и кому он подходит?

Глава строительной компании рассказал, что дом на сваях можно поставить и на гористой, и на болотистой местности

17 апреля 2025, 13:10, ИА Амител erid: 2W5zFJitVgL

Пример работы специалистов "Ковкин дом" / Фото предоставлено компанией

Гористая, болотистая и даже "ледниковая" местность – не повод не строить жилой дом. Главное – сделать качественное основание. Одним из самых надежных вариантов для возведения коттеджа, как на сложном участке, так и на обычном грунте, еще с советского времени остаются сваи. В Алтайском крае и Республике Алтай их забивает строительная компания "Ковкин дом". И делает это быстро, качественно и по прозрачной цене. В каких случаях сваи лучше фундамента и какой вариант подойдет именно на вашем участке – в эфире радио Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул рассказал собственник компании "Ковкин дом" Виталий Пигарев.

– Виталий, расскажите, откуда такое интересное название?

– Компания "Ковкин дом" работает с 2012 года, изначально мы занималась коваными изделиями. Когда вышли на более масштабное направление работы – сваи – название решили не менять. Мы наработали большую базу клиентов, имеем хорошую репутацию – нам есть чем гордиться.

– Направление действительно масштабное. На вашем сайте сказано, что компания забила 4000 свай более чем для 200 домов. А что это за сваи?

– Вообще существует несколько видов свайного фундамента: металлические, буронабивные, железобетонные. Есть даже деревянные, в Санкт-Петербурге на них стоит Исаакиевский собор, там больше десяти тысяч свай забито.

Мы работаем с малогабаритными железобетонными сваями. Многие ассоциируют это строительное понятие с масштабными изделиями, крупногабаритной техникой, шумными работами. Нет, в случае с малоэтажным строительством речь об относительно небольших конструкциях, которые для нас производит Барнаульский комбинат железобетонных изделий имени Мудрика, то есть это не кустарное, а заводское производство.

– Как их устанавливают? Шума и большой техники, как вы говорите, не будет?

– Для этого есть специальная техника – малогабаритный самоходный копер. Что важно, он на резиновых гусеницах, то есть может свободно передвигаться по вашему участку. Например, если дом уже стоит и надо сделать основание для дополнительной комнаты или террасы, техника может подъехать к нему практически вплотную, на 60 сантиметров от свеса кровли.

В среднем на установку свай нужно один-два дня. Если дом деревянный, то сразу после этого можно уже начинать ставить стены, в каменном доме – немного позднее.

Главный принцип – пройти глубину промерзания грунта. Эта та часть, которая "играет" и может деформировать фундамент. Сваи же фиксируются на уровне, который уже не подвержен промерзанию. В Алтайском крае это в среднем 2,3 метра. Это как забить гвоздь в дерево, он будет зафиксирован со всех четырех сторон и уже никуда не двинется.

И что важно: когда речь идет о такой глубине, то гораздо дешевле сделать сваи, чем лить столько бетона.

Пример работы специалистов "Ковкин дом" / Фото предоставлено компанией

– Есть ли какие-то ограничения по этажности?

– По ГОСТу сваи для малоэтажного строительства предназначены для зданий до трех этажей. Выбор количества, длины (от трех до пяти метров) и сечения (от 150 до 300 миллиметров) зависит от того, какая будет крыша, какой будет у вас дом – деревянный или каменный. Вообще, одна свая выдерживает колоссальную нагрузку – от 5 до 40 тонн.

– Есть такое мнение, что сваи под дом – временное решение. Что потом все равно придется заливать фундамент.

– Это неверно. Сваи – постоянный фундамент. Наши советские "девятиэтажки" стоят на сваях. Эта технология с нами еще со времен СССР. Она давно проверена временем. Такой дом может прослужить и 100 лет.

– А где можно использовать сваи? На любом грунте? Например, нужно построить коттедж в горной части Алтая – получится?

– Их можно использовать практически в любом месте. Болотистая, скалистая местность, северные регионы, даже там, где вечная мерзлота, – везде. Главное, понять, где начинается плотный грунт. Для этого мы проводим исследования. Если дом будет деревянным, то достаточно динамического зондирования грунта, если каменным, то еще нужно изучить химические и физические свойства. В почве могут быть кислоты, от которых металл будет коррозировать или портить бетон.

– То есть если нужно построить дом у горы, например, в Горном Алтае, проблем не будет?

– Обращайтесь к нам и никаких проблем. Наш фундамент подходит под любые вид объектов: коммерческие и частные, деревянные и каменные. Можем пристраивать, маневрировать на огороженном участке.

Работаем оперативно, скорость монтажа может быть всего один-два дня.

И мы делаем все максимально прозрачно. Сначала изучаем грунты, подбираем свои, все обговариваем с клиентом по цене. Когда выходим на объект – никакого увеличения сметы уже не будет. И гарантируем надежность и качество.

"Ковкин дом"

Адрес: Барнаул, ул. Рубцовская, д. 10а

Электронная почта: 690607@mail.ru

Тел.: +7 933-933-3080, +7-913-242-3075 (Виталий)

Сайт: svai22.ru

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