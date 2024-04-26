Дом с подземным паркингом и соседским центром разрешили строить на ВРЗ
Здание возведут на участке, который много лет пустует
26 апреля 2024, 09:30, ИА Амител
В районе ВРЗ в Барнауле скоро развернется строительство девятиэтажного П-образного дома. Его проект успешно представили на градсовете 25 апреля. Архитекторы прислушались к рекомендациям прошлых заседаний и внесли в эскизы несколько правок.
Так, в проект добавили еще один уровень паркинга. В результате количество машино-мест выросло с 59 до 119. Всего же в пределах участка размещено 151 место для автомобилей, что превосходит требуемые показатели (126 машино-мест). Авторы также пересмотрели нормы жилищной обеспеченности, пересчитали количество жителей (их 545), откорректировали баланс дворовых площадок. Все эти показатели соответствуют строительным нормативам.
Члены градсовета похвалили и архитекторов, и застройщика (СЗ "Изумрудный квартал", связанный с компанией "Мой Дом") за то, что прислушались к рекомендациям и добавили еще один уровень в паркинге.
"Это недешевое удовольствие", – заметил руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг.
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предложил инвестору подумать еще и над строительством наземного гаража. Так, в квартале появится достаточное количество машино-мест как для жителей нового дома, так и существующих многоэтажек. Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров поддержал эту идею, но предложил рассмотреть ее в рабочем порядке, а сам проект утвердить:
"Застройщик может провести дополнительные работы по поиску мест, подходящих для размещения машино-мест. Такая практика в городе успешно реализована, к этому еще раз нужно подойти: можно найти неухоженные элементы территорий и оборудовать машино-места".
Каким будет дом-квартал?
В многоквартирном доме предусмотрено 228 квартир. Одна из главных особенностей здания – безрамные стеклянные перегородки на балконах. Они могут складываться как гармошка, и жильцы квартир сами будут решать, когда закрывать или открывать окна.
Первые этажи дома займут помещения общественного назначения. Часть площадей застройщик оставит себе для офисов, а часть отдадут жильцам для создания соседского центра, где можно организовать зоны отдыха, игровые.
10:42:57 26-04-2024
Дом это хорошо, а транспортная доступность будет удовлетворятся 2 маршрутом только?
11:06:15 26-04-2024
Где на ВРЗ очень долго пустует место? Хотелось бы узнать адрес. А коммуникации будут обновлять? Ведь там было рассчитано на 2-3-х этажки.
11:10:46 26-04-2024
Вместо расширения узенькой Сизова, на которой в летний сезон постоянно пробки, по которой в дождь пешеходу пройти невозможно, надо сделать так, чтобы никогда она комфортной не стала.
На доме сэкономили, надо было как минимум 25 этажей делать, чтобы жителям соседних домов был не большой сюрприз, а гигантский. И бабла бы подняли в три раза больше.
"Мой дом" компания по отчетам убыточная, но средства построить жилой квартал у них откуда-то находятся.
11:11:57 26-04-2024
В заголовке говорится о "соседском центре". Это что такое?
11:40:08 26-04-2024
Сизова - это не ВРЗ, это - Жилплощадка!
12:25:46 26-04-2024
Гость (11:40:08 26-04-2024) Сизова - это не ВРЗ, это - Жилплощадка!... Какой вы нудный!!!
15:44:32 26-04-2024
Гость (11:40:08 26-04-2024) Сизова - это не ВРЗ, это - Жилплощадка!... Дом то на Сизова, как район не назови.
12:31:50 26-04-2024
Когда то на этом месте был детский садик. С утра и до позднего вечера там росли дети, о которых заботилось государство, звенели детские голоса. Потом, "в период экономичесого рывка и вствания с колен" в бывшем здании детского сада обосновалась страховая компания. В итоги всё снесли и построят очередной человечник. Это всё, что нужно зать о том как решается демографическая проблема.
А вы плодитесь дальше, и как можно больше...
13:22:34 26-04-2024
Гость (12:31:50 26-04-2024) Когда то на этом месте был детский садик. С утра и до поздне... Когда то на Аванесова была школа, но вдруг у "жирных" дядей и тетей созрела идея школу не восстановить, а снести, муниципальную землю выгодно продать деньги освоить и вот возник многоквартирный дом на старые коммуникации.
13:59:37 26-04-2024
Как можно ненавидеть людей, чтобы проектировать П-образный дом и разрешать его строительство? Где нормы инсоляции в этом проекте?
Ведь для комфортного психофизического состояния людей очень важен солнечный свет.
На фоне этих уродливых новостроев уже выигрывают 5-этажные хрущевки с логичными формами строений и зелеными дворами