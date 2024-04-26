Дом с подземным паркингом и соседским центром разрешили строить на ВРЗ

Здание возведут на участке, который много лет пустует

26 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Проект дома / Фото предоставлено компанией "Мой Дом"

В районе ВРЗ в Барнауле скоро развернется строительство девятиэтажного П-образного дома. Его проект успешно представили на градсовете 25 апреля. Архитекторы прислушались к рекомендациям прошлых заседаний и внесли в эскизы несколько правок.

Так, в проект добавили еще один уровень паркинга. В результате количество машино-мест выросло с 59 до 119. Всего же в пределах участка размещено 151 место для автомобилей, что превосходит требуемые показатели (126 машино-мест). Авторы также пересмотрели нормы жилищной обеспеченности, пересчитали количество жителей (их 545), откорректировали баланс дворовых площадок. Все эти показатели соответствуют строительным нормативам.

Проект дома / Фото предоставлено компанией "Мой Дом"

Члены градсовета похвалили и архитекторов, и застройщика (СЗ "Изумрудный квартал", связанный с компанией "Мой Дом") за то, что прислушались к рекомендациям и добавили еще один уровень в паркинге.

"Это недешевое удовольствие", – заметил руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предложил инвестору подумать еще и над строительством наземного гаража. Так, в квартале появится достаточное количество машино-мест как для жителей нового дома, так и существующих многоэтажек. Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров поддержал эту идею, но предложил рассмотреть ее в рабочем порядке, а сам проект утвердить:

"Застройщик может провести дополнительные работы по поиску мест, подходящих для размещения машино-мест. Такая практика в городе успешно реализована, к этому еще раз нужно подойти: можно найти неухоженные элементы территорий и оборудовать машино-места".

Каким будет дом-квартал?

В многоквартирном доме предусмотрено 228 квартир. Одна из главных особенностей здания – безрамные стеклянные перегородки на балконах. Они могут складываться как гармошка, и жильцы квартир сами будут решать, когда закрывать или открывать окна.

Проект дома / Фото предоставлено компанией "Мой Дом"

Первые этажи дома займут помещения общественного назначения. Часть площадей застройщик оставит себе для офисов, а часть отдадут жильцам для создания соседского центра, где можно организовать зоны отдыха, игровые.