Дом собиравшей картон по мусоркам алтайской пенсионерки газифицируют до конца января

Минстрой Алтайского края отреагировал на проблему после обращения Народного фронта

18 января 2025, 08:00, ИА Амител

Антонида Кузьменко / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Дитя войны, ветеран труда из Барнаула вынуждена рыться в мусорке, чтобы топить в доме печь. Как сообщает алтайское отделение Народного фронта, 89-летняя Антонида Кузьменко из Лебяжьего второй год не могла добиться подключения своего дома к газу, чтобы отапливать жилье голубым топливом, а не картоном.

Кузьменко росла в годы ВОВ. За внушительный трудовой стаж получила почетный статус – "Ветеран труда". Из-за отсутствия газа пенсионерка долгое время рылась в урнах, искала в них макулатуру. Бедную женщину заметила продавец магазина и начала помогать: отдавать коробки из-под товара.

"Газовая труба по участку старушки проведена, оборудование куплено, но договор о подключении так и не исполнен. Бабушка обращалась в "Газпром". Там сказали, что нужно менять трубу. Сроки не обозначили", – заявили в организации.

Народный фронт обратился к властям, которые уже дали свой ответ. В Минстрое Алтайского края заявили, что дом газифицируют до конца января. Министерством организована межведомственная работа всех ответственных служб, для того чтобы все строительные процессы были выполнены.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислав Цыро рассказал, что для упрощения бытовых дел в доме Антониды Наумовны ускорят работы по подключению газа. "Газпром" уже завершил необходимые работы внутри границ земельного участка, причем бесплатно – пенсионерка сэкономила почти 100 тысяч рублей.

"Для подключения дома к системе газоснабжения осталось завершить строительство подводящего газопровода до границ земельного участка. Проект газопровода-ввода готов. Подрядная организация открывает ордер и приступает к строительству", – добавили в компании.

Специалисты комплексного центра Минсоцзащиты региона также проконсультировали женщину по предоставлению дополнительных мер поддержки.