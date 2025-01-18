Дом собиравшей картон по мусоркам алтайской пенсионерки газифицируют до конца января
Минстрой Алтайского края отреагировал на проблему после обращения Народного фронта
18 января 2025, 08:00, ИА Амител
Дитя войны, ветеран труда из Барнаула вынуждена рыться в мусорке, чтобы топить в доме печь. Как сообщает алтайское отделение Народного фронта, 89-летняя Антонида Кузьменко из Лебяжьего второй год не могла добиться подключения своего дома к газу, чтобы отапливать жилье голубым топливом, а не картоном.
Кузьменко росла в годы ВОВ. За внушительный трудовой стаж получила почетный статус – "Ветеран труда". Из-за отсутствия газа пенсионерка долгое время рылась в урнах, искала в них макулатуру. Бедную женщину заметила продавец магазина и начала помогать: отдавать коробки из-под товара.
"Газовая труба по участку старушки проведена, оборудование куплено, но договор о подключении так и не исполнен. Бабушка обращалась в "Газпром". Там сказали, что нужно менять трубу. Сроки не обозначили", – заявили в организации.
Народный фронт обратился к властям, которые уже дали свой ответ. В Минстрое Алтайского края заявили, что дом газифицируют до конца января. Министерством организована межведомственная работа всех ответственных служб, для того чтобы все строительные процессы были выполнены.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислав Цыро рассказал, что для упрощения бытовых дел в доме Антониды Наумовны ускорят работы по подключению газа. "Газпром" уже завершил необходимые работы внутри границ земельного участка, причем бесплатно – пенсионерка сэкономила почти 100 тысяч рублей.
"Для подключения дома к системе газоснабжения осталось завершить строительство подводящего газопровода до границ земельного участка. Проект газопровода-ввода готов. Подрядная организация открывает ордер и приступает к строительству", – добавили в компании.
Специалисты комплексного центра Минсоцзащиты региона также проконсультировали женщину по предоставлению дополнительных мер поддержки.
08:46:42 18-01-2025
Бабуля молодец!
Чиновники уроды.
14:49:46 18-01-2025
Пока прокуратура " хвост не прещимит", никто ничего не сделает.🙄
16:49:24 18-01-2025
А как так получилось, что одиноко проживающая (явно) престарелая женщина не "числится" на учёте у социальных служб. Почему нужно было ждать января, почему не обратиться в сентябре, например за помощью? Бывают же дети у людей, соседи, социальные работники, наконец, которые знают, что делать и помочь написать. позвонить в разные организации. Ну, косяк газовщиков я сейчас не буду обсуждать. Можно же было хотя бы дровами и углём обеспечить бабушку до момента проведения газа и решить хотя бы временно этот вопрос.
23:21:59 18-01-2025
По заголовку как бы дом собирал картон на мусорках принадлежавших алтайской пенсионерки.
17:39:33 19-01-2025
так ей НЕЧЕМ будет платить за газ и снова здорово мусорки. ее на учет в Социальные службы нужно и обязать детей заботиться