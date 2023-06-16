Сроки возведения "домов-конструкторов" – несколько дней, а служат они до 50 лет

16 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Модульный дом / Фото: предоставлено Дмитрием Дудиным

После пандемии в Алтайском крае зафиксирован высокий спрос на частные дома. В 2022 году в регионе побили собственные рекорды в сфере малоэтажного строительства – возвели больше полмиллиона квадратных метров индивидуальных домов. Строительный бум наблюдается и в Барнауле: горожане скупают в пригороде участки под коттеджи. И всем хочется построиться побыстрее. Однако возведение дома своими силами может растянуться на годы. Если объект строит специализированная компания, это займет три-четыре месяца. Но сейчас на рынке появились еще более быстрые решения: модульные дома, возвести которые можно за несколько дней. При этом некоторые модули выпускают уже с внутренней отделкой и инженерными сетями. Насколько надежна такая технология, рассказал Дмитрий Дудин, руководитель барнаульской компании "ДУДИН 3Д" (более семи лет на рынке модульных технологий).

Особенности модульных домов

Модульные дома – сборная конструкция. Состоит из отдельных секций, которые производят заводским способом. На месте строительства части соединяют между собой специальными креплениями. Эта технология напоминает конструктор. Большую популярность она получила на западе в первой половине XX века. В нашей стране модульные дома использовали на стройках в Сибири и на Севере.

Сегодня модульные конструкции чаще используют как загородный дом, дачу, коммерческие объекты. По словам Дмитрия Дудина, наиболее популярны конструкции на основе деревянного каркаса. Это могут быть:

деревянные стеновые панели;

фанера повышенной влагостойкости (хвоя или береза), а утеплитель – базальтовая вата.

Фасады модульных домов могут быть обшиты практически любыми материалами: композитными, деревом, профилированными листами. Вариантов внутренней отделки также множество. Однако обычно потребители выбирают экологичные материалы, например, вагонку, которую красят лаком или воском.

Модульный дом / Фото предоставлено Дмитрием Дудиным

При этом, по словам Дмитрия Дудина, еще несколько лет назад модульные дома собирали "по частям" на участке, из-за чего страдало качество строительства. Теперь заказчикам привозят уже готовые к проживанию дома, собранные в заводских условиях. В этом случае для изготовления модулей используют станки ЧПУ (аппаратура с числовым программным обеспечением), поэтому объекты получаются с идеальной геометрией. При этом в модулях еще на этапе изготовления закладывают электрику, инженерные сети, а иногда даже сантехнику.

"Лет 15 назад, когда другие компании начали внедрять эту технологию, использовали сырой пиломатериал. И качество страдало: сырели стены, заводился грибок. Это подорвало доверие к технологии. Однако теперь таких проблем нет, ведь для производства используются лишь сухие материалы", – говорит эксперт.

И в Сибири не замерзнет

Изготовление модуля занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Если дом готовят заводским способом, то его транспортируют до места установки и монтируют на заранее подготовленный фундамент (чаще всего это винтовой) в течение нескольких часов. А срок "жизни" такого дома – 50 лет.

Модульные дома подходят для круглогодичного проживания даже в суровых сибирских регионах. При этом отопление может быть любым, утверждает эксперт.

"Вариантов отопления много: альтернативные варианты, например, солнечные батареи, инфракрасное отопление, теплый пол, котел, современные печи-буржуйки, которые используют еще и как камины", – отмечает Дмитрий Дудин.

Технология модульных домов позволяет сделать здание любой формы и архитектуры: "не всегда, например, из бруса можно выполнить определенную форму. Модульное здание может быть и круглым, и квадратным", – говорит Дмитрий Дудин.

Модульный дом / Фото предоставлено Дмитрием Дудиным

Также можно изготавливать модули, позволяющие менять размеры дома. Например, через пару лет семья решила добавить еще одну комнату, тогда можно сделать дополнительный сегмент, соединить его с существующим и дом станет больше и просторнее, объясняет эксперт.

Сколько стоит модульный дом

Цена на "конструкторы" напрямую зависит от технологии строительства: учитывается материал стен, вид утеплителя, внутренней и внешней отделки, сантехника и оборудование, мебель и техника. Иногда к строительству привлекают дизайнеров, которые продумывают интерьер объекта.

В среднем, отмечает Дмитрий Дудин, в Алтайском крае цена на модульные дома начинается от 17-25 тыс. рублей за квадратный метр.

Кто покупает модульные дома

В Алтайском крае модульные дома только набирают популярность, хотя в других регионах они уже давно прижились, говорит Дмитрий.

Например, в Крыму, на юге и в центральной части России, а также у наших соседей – на горнолыжном курорте Шерегеш (Кемеровская область) сборные комплекты возводят для заселения туристов. Эксперт рассказывает, что такие здания подходят и для сейсмоопасных регионов.

Модульный дом / Фото предоставлено Дмитрием Дудиным

"Основные покупатели модульных домов – туристические базы. Их устраивает, что это быстро и нет строительной площадки. Если необходимо, можно приобрести дополнительные модули и расширить гостиничный фонд. Также модули используют как нестационарные объекты: мини-офисы, торговые площадки "кофе на вынос или быстрое питание". Если появилась необходимость, то модуль можно транспортировать на другую площадку", – объясняет Дмитрий.

Предприниматель уверен: у модульного строительства в Алтайском крае большие перспективы и в ближайшие пять-десять лет эти объекты будут широко использовать в коммерции и частном домостроении.

"Спрос растет. Но чтобы он стал выше, нужно поменять философию жизни: сейчас чаще всего люди живут ради каких-то вещей, а нужно, чтобы вещи жили для людей. Не нужно строить на века. Жизнь стремительна, и возводить дорогие объекты, которые потом дороги в обслуживании, смысла нет. В ближайшие 10 лет мы придем к этому", – предполагает Дмитрий Дудин.