Дом загорелся после попадания молнии в алтайском райцентре
В результате возгорания полностью выгорела кровля. Также пострадала половина дома
23 июля 2023, 12:05, ИА Амител
Фото: "Вести Алтай"
В районном центре Романово молния попала в крышу жилого дома и вызвала пожар. Об этом сообщают "Вести Алтай".
В результате возгорания полностью выгорела кровля. Также пострадала половина дома – здание принадлежит двум хозяевам.
Жертв и травм людей удалось избежать, а пожарные быстро прибыли на место и ликвидировали пожар.
18:07:49 23-07-2023
Романово большое село. Могли бы и улицу указать.