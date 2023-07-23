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Дом загорелся после попадания молнии в алтайском райцентре

В результате возгорания полностью выгорела кровля. Также пострадала половина дома

23 июля 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: "Вести Алтай"
Фото: "Вести Алтай"

В районном центре Романово молния попала в крышу жилого дома и вызвала пожар. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В результате возгорания полностью выгорела кровля. Также пострадала половина дома – здание принадлежит двум хозяевам. 

Жертв и травм людей удалось избежать, а пожарные быстро прибыли на место и ликвидировали пожар.

Алтайский край Пожары

Комментарии 1

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Гость

18:07:49 23-07-2023

Романово большое село. Могли бы и улицу указать.

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