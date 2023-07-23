Дом загорелся после попадания молнии в алтайском райцентре

В результате возгорания полностью выгорела кровля. Также пострадала половина дома

23 июля 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: "Вести Алтай"

В районном центре Романово молния попала в крышу жилого дома и вызвала пожар. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В результате возгорания полностью выгорела кровля. Также пострадала половина дома – здание принадлежит двум хозяевам.

Жертв и травм людей удалось избежать, а пожарные быстро прибыли на место и ликвидировали пожар.