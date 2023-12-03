Дома для бюджетников хотят построить в Алтайском крае

В планах возвести пять малоэтажных зданий на два-три подъезда

03 декабря 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дома для работников бюджетной сферы начали проектировать в Алтайском крае. Об этом сообщает "Сибмедиа".

Обеспечить жильем специалистов, которые переезжают в деревни, предложил губернатор региона Виктор Томенко. Строительство таких домов может быть включено в федеральную адресную инвестиционную программу.

Отмечается, что региональные власти не стали дожидаться ответа от Минстроя и самостоятельно выделили на реализацию проекта 25 миллионов рублей из бюджета.

В планах построить пять малоэтажных зданий на два-три подъезда. Специалисты уже приступили к их проектировке.