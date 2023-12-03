Дома для бюджетников хотят построить в Алтайском крае
В планах возвести пять малоэтажных зданий на два-три подъезда
03 декабря 2023, 15:06, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Дома для работников бюджетной сферы начали проектировать в Алтайском крае. Об этом сообщает "Сибмедиа".
Обеспечить жильем специалистов, которые переезжают в деревни, предложил губернатор региона Виктор Томенко. Строительство таких домов может быть включено в федеральную адресную инвестиционную программу.
Отмечается, что региональные власти не стали дожидаться ответа от Минстроя и самостоятельно выделили на реализацию проекта 25 миллионов рублей из бюджета.
В планах построить пять малоэтажных зданий на два-три подъезда. Специалисты уже приступили к их проектировке.
15:15:46 03-12-2023
Как замечательно! В городе не хватает учителей и врачей. Думаю,такое решение как-то изменит ситуацию.
15:55:34 03-12-2023
Гость (15:15:46 03-12-2023) Как замечательно! В городе не хватает учителей и врачей. Дум... В городе хватает учителей и врачей. Только не хотят им достойно платить. Много денег на ботов уходит...
16:19:47 03-12-2023
Гость (15:55:34 03-12-2023) В городе хватает учителей и врачей. Только не хотят им досто... Хосспади, болезный, ты думаешь хоть кому-нибудь находящемуся при памяти нужно платить каким то мифическим ботам в провинции на богом забытом сайте….
18:57:51 03-12-2023
Гость (16:19:47 03-12-2023) Хосспади, болезный, ты думаешь хоть кому-нибудь находящемуся... То есть ты не бот на бабле, а по глупости головной или простоте душевной тут целый день за "все хорошее" вещаешь? Ок. К душевнобольным у нас в стране всегда брезгливое отношение было.
11:12:36 05-12-2023
Гость (15:55:34 03-12-2023) В городе хватает учителей и врачей. Только не хотят им досто... Когда операционная медсестра показала мне зарплату в 50 т р,я уже думаю,может мне,менеджеру по продажам,в помошники к ней пойти.
15:28:18 03-12-2023
Скорее всего как всегда на этой программе и строительстве кто то очень хорошо заработает... Они уже радостно потирают ручки!
16:21:15 03-12-2023
... (15:28:18 03-12-2023) Скорее всего как всегда на этой программе и строительстве кт... Вот у тебя ноль знаний, но ты уже слюнями пузыришь слово распил) Меня радуют такие люди) как говорится: каждый суслик - агроном)
21:09:40 03-12-2023
Повторяю вопрос. Какова стоимость 1 кв. м. бюджетной площади и като будет платить за эту площадь при получении жилья.
21:31:45 03-12-2023
Не плохо было бы построить и санатории для реабилитации граждан за счет ОМС и бюджета.
06:58:04 04-12-2023
Гость (21:31:45 03-12-2023) Не плохо было бы построить и санатории для реабилитации граж... Да что строить если у нас построенное путем не эксплуатируется. В дневных стационарах если 10 коек , то в день всего 20 человек принимают. Это что как не вредительство нашего министерства?
05:55:12 04-12-2023
Слыхали? Они планируют, и даже деньги уже выделили! Такие подобные заявы бросались уже не единожды! А потом... Ни жилья, ни денег, ни виноватого жулья! Ваще-то, порядочный человек, человек дела, а не брехни - сначала делает, и делает дело до конца, на совесть, и лишь только потом говорит о сделанном.
11:29:21 04-12-2023
Вариант так себе. Ну например, где свободная земля с коммуникациями на которой кто-то будет строить 2 этажа( себестоимость земли и коммуникаций в пересчете на квадрат) , не очень удобно ездить на работу через весь город…… И еще куча всего Дешевле купить Вторичку на рынке
17:06:35 04-12-2023
Хотят построить очередное гетто?