Дома в Бийске массово подключают к горячей воде
В микрорайоне № 23 на запуск потребуется больше времени
25 июня 2024, 13:31, ИА Амител
В Бийске идет массовое подключение домов к горячему водоснабжению. В течение последних суток проводилось заполнение ресурсом трех городских тепломагистралей: № 2, 3 и 4, сообщает СГК.
Специалисты сообщают, что запуск ресурса в микрорайоне № 23 продлится немного дольше, поскольку здесь в течение суток еще продолжатся работы по устранению дефектов, выявленных в ходе опрессовки.
Большой объем работ предстоит выполнить на пересечении пер. Митрофанова и ул. Промышленной, где будут устранять повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.
После завершения запуска тепломагистралей № 2, 3, 4 планируется запустить отдельные районы контура тепломагистрали № 1.
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