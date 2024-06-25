Дома в Бийске массово подключают к горячей воде

В микрорайоне № 23 на запуск потребуется больше времени

25 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Душ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1060037

В Бийске идет массовое подключение домов к горячему водоснабжению. В течение последних суток проводилось заполнение ресурсом трех городских тепломагистралей: № 2, 3 и 4, сообщает СГК.

Специалисты сообщают, что запуск ресурса в микрорайоне № 23 продлится немного дольше, поскольку здесь в течение суток еще продолжатся работы по устранению дефектов, выявленных в ходе опрессовки.

Большой объем работ предстоит выполнить на пересечении пер. Митрофанова и ул. Промышленной, где будут устранять повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

После завершения запуска тепломагистралей № 2, 3, 4 планируется запустить отдельные районы контура тепломагистрали № 1.