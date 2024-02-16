Домашняя собака напала на школьников в Иркутске
Хозяева животного не вышли на связь с пострадавшими и не пытались извиниться
16 февраля 2024, 16:03, ИА Амител
В Иркутске домашняя собака напала на детей и травмировала несколько человек, сообщает телеканал "360" со ссылкой на маму одной из пострадавших.
Животное напало на разных детей в течение одного дня. По словам женщины, ее сын пострадал одним из первых, однако его отбили прохожие.
"Другого мальчика прямо сильно покусали, а третьего ребенка она укусила за нос. У сына сейчас ссадина на лице и раны на руках, он пытался закрыться", – заявила она.
Хозяева животного не вышли на связь с пострадавшими и не пытались извиниться. Однако побеседовать придется уже с правоохранителями – Следственный комитет по Иркутской области начал проверку по факту происшествия. Заинтересовалась ситуацией и региональная прокуратура – она даст оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних.
16:59:53 16-02-2024
За своей собакой нужно следить! За своими детьми тоже.
20:10:38 16-02-2024
Потом выясниться, что собаку дразнили.