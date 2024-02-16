Домашняя собака напала на школьников в Иркутске

Хозяева животного не вышли на связь с пострадавшими и не пытались извиниться

16 февраля 2024, 16:03, ИА Амител

Домашняя собака / Фото: unsplash.com

В Иркутске домашняя собака напала на детей и травмировала несколько человек, сообщает телеканал "360" со ссылкой на маму одной из пострадавших.

Животное напало на разных детей в течение одного дня. По словам женщины, ее сын пострадал одним из первых, однако его отбили прохожие.

"Другого мальчика прямо сильно покусали, а третьего ребенка она укусила за нос. У сына сейчас ссадина на лице и раны на руках, он пытался закрыться", – заявила она.

Хозяева животного не вышли на связь с пострадавшими и не пытались извиниться. Однако побеседовать придется уже с правоохранителями – Следственный комитет по Иркутской области начал проверку по факту происшествия. Заинтересовалась ситуацией и региональная прокуратура – она даст оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних.