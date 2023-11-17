Домой не торопимся. 9-балльные пробки сковали Барнаул в последний рабочий день недели

Хуже всего ситуация обстоит в центре — в "красный" окрасились почти все улицы

17 ноября 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Серьезные заторы образовались в Барнауле вечером в пятницу, 17 ноября. В последний рабочий день жителям города придется долго добираться до дома – по оценке сервиса "Яндекс.Пробки", интенсивность заторов достигла 9 баллов.

Хуже всего ситуация обстоит в центре – в "красный" окрасились почти все улицы, в том числе проспекты Ленина, Красноармейский, Строителей и Калинина, а также прилегающие к ним улицы. Быстро прорваться не выйдет и по объездной – на Загородной и шоссе Ленточный бор тоже пробки.

В спальной части города заторы наблюдаются на улице Власихинской, Балтийской, Павловском тракте, Попова, Антона Петрова и Малахова.