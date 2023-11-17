Домой не торопимся. 9-балльные пробки сковали Барнаул в последний рабочий день недели
Хуже всего ситуация обстоит в центре — в "красный" окрасились почти все улицы
17 ноября 2023, 18:23, ИА Амител
Серьезные заторы образовались в Барнауле вечером в пятницу, 17 ноября. В последний рабочий день жителям города придется долго добираться до дома – по оценке сервиса "Яндекс.Пробки", интенсивность заторов достигла 9 баллов.
Хуже всего ситуация обстоит в центре – в "красный" окрасились почти все улицы, в том числе проспекты Ленина, Красноармейский, Строителей и Калинина, а также прилегающие к ним улицы. Быстро прорваться не выйдет и по объездной – на Загородной и шоссе Ленточный бор тоже пробки.
В спальной части города заторы наблюдаются на улице Власихинской, Балтийской, Павловском тракте, Попова, Антона Петрова и Малахова.
18:47:27 17-11-2023
"Не так страшен чёрт, как его ~малюют~ малютка".) Фоменко.
19:57:25 17-11-2023
Пока в администрации города не осознают, что для борьбы с пробками нужно не расширять магистрали ведущие в центр, а наоборот сокращать их и делать уже, при этом расширяя тротуары и пешеходные зоны, эта ситуация будет лишь ухудшаться. Открытие расширенного переезда ЖД путей на проспекте Ленина станет наглядной демонстрацией этого простого принципа. Конечно, нужен комфортный ОТ взамен. Наиболее эффективно комфортную мобильность центра можно организовать за счёт новой трамвайной линии на аллее проспекта Ленина. Автобусы не способны решить проблему , на мой взгляд. Требуемое увеличение их количества в 2 три раза ее больше увеличит шум и загазованность улиц. Современные трамвайные линии тише и не загрязняют воздух, более перспективны. Пешеходная зона на проспекте Социалистическом и платные парковки на проспекте Ленина помогут многим пересесть на такой общественный транспорт. Это лишь общие предлагаемые принципы решения проблемы.
22:18:01 17-11-2023
Евгений Тванов (19:57:25 17-11-2023) Пока в администрации города не осознают, что для борьбы с пр... Трамвайщица катится со скоростью 10 км/ч На каждой остановке сама обилечивает пассажиров, на перекрёстке сама переводит стрелки и ещё по телефону трещит... . При этом ей выделили на некоторых участках выделенку, по которой в час проезжают 5 трамваев.
20:39:23 17-11-2023
А разве кто-то способен решать транспортные проблемы в г. Барнауле? Мелиорация - наше всё. Вода по улицам течет и ладно. И цифровизация в придачу.