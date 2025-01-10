Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным

Известно, что стороны уже ведут подготовку к этому событию

10 января 2025, 08:45, ИА Амител

Фото: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с ним желает встретиться российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Стороны уже ведут подготовку.

"Он (Путин. – Прим. ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", – заявил Трамп журналистам.

Также на вопрос о возможности встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином Трамп ответил, что это определят позднее.