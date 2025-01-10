Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Известно, что стороны уже ведут подготовку к этому событию
10 января 2025, 08:45, ИА Амител
Фото: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с ним желает встретиться российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
Стороны уже ведут подготовку.
"Он (Путин. – Прим. ред.) хочет встретиться, и мы занимается организацией", – заявил Трамп журналистам.
Также на вопрос о возможности встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином Трамп ответил, что это определят позднее.
08:57:27 10-01-2025
Забавно
Где встречаются?
10:15:53 10-01-2025
Гость (08:57:27 10-01-2025) ЗабавноГде встречаются?... В новых регионах - в Гренландии, например.
09:08:56 10-01-2025
20-го на планерке и отчитался бы .
09:13:02 10-01-2025
а зачем путину встречаться с президентом загнивающей на западе страны?
09:25:58 10-01-2025
гость (09:13:02 10-01-2025) а зачем путину встречаться с президентом загнивающей на запа... Иногда лучше промолчать, чем выдавать подобные перлы, показывая уровень собственной дурости.
09:34:42 10-01-2025
Гость (09:25:58 10-01-2025) Иногда лучше промолчать, чем выдавать подобные перлы, показы... Это просто умственная отсталость, не надо обращать на таких внимания 😎
09:39:26 10-01-2025
Гость (09:25:58 10-01-2025) Иногда лучше промолчать, чем выдавать подобные перлы, показы... А может это вам чувства юмора не хватило?
09:56:18 10-01-2025
гость (09:13:02 10-01-2025) а зачем путину встречаться с президентом загнивающей на запа... Может лично выразить соболезнования в связи с потерей Голливуда?
10:27:19 10-01-2025
а вот зря шютитэ.
смотрим внимательно за руками, очень интересно будет.
10:39:07 10-01-2025
стороны уже ведут подготовку к этому событию --- хорошая новость, может порешают
13:01:53 10-01-2025
Гость (10:39:07 10-01-2025) стороны уже ведут подготовку к этому событию --- хорошая нов... салорейху в любом случае ничего хорошего не светит
13:10:02 10-01-2025
Гость (10:39:07 10-01-2025) стороны уже ведут подготовку к этому событию --- хорошая нов... Если только закулисно будут серьезно договариваться о сферах влияния... США планомерно под себя перекраивают мир много десятилетий через все фонды, цветные революции, "правила" и ВТО, выгодные только им, через все марионеточные правительства, и т.д. Думаете, Трамп легко что-то изменит? Зря так думаете. Они все поджигают и перекраивают, от относительно далеких Ливий и Ираков, со соседних стран. Украину и украинцев жалко, поддались влиянию. А вот грузины сделали вывод, последние события показали что у них есть свое мнение и руководство со стальными шарами, не стали ложиться под америку, даже всякая шелупонь типа Греты Тумберг приезжала отстаивать "ценности демократии", проигравшая президентка призывала детей выходить на митинги, тьфу.
18:09:35 10-01-2025
упреждающий визит обычно за 3 мес