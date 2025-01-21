Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США

Церемония инаугурации состоялась в центральном зале Конгресса

21 января 2025, 07:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

20 января Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Церемония инаугурации впервые за 40 лет состоялась в Ротонде – центральном зале Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

"Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", – произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию.

Трамп, как и при первой инаугурации в 2017 году, присягнул на двух Библиях: на одной из них в 1861 году принес клятву 16-й президент Авраам Линкольн, а вторую республиканец получил от матери в детстве.

Дональд Трамп стал вторым в истории США президентом, который занимает должность с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент США в 1885-1889 годах и в 1893-1897 годах). Трамп же стал 45-м и 47-м президентом США.

Минутами ранее присягу принес вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. В соответствии с традицией, отсчет четырехлетнего срока администрации Трампа начался в полдень (20:00 мск).