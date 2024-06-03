Первое видео было посвящено походу Трампа на UFC

03 июня 2024, 07:14, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: pxhere.com

Бывший президент США Дональд Трамп завел официальный аккаунт в TikTok. Его профиль уже верифицирован.

"Президент теперь в TikTok", – заявил в видео директор UFC Дэйна Уайт, указав на стоящего рядом Дональда Трампа.

На этом видео обрывается, но в следующем кадре видно, как Трамп, стоя рядом с Уайтом на том же месте, говорит: "Это честь для меня".

Еще во времена президентства Трампа власти США выражали озабоченность по поводу растущей популярности TikTok в стране. Они объясняли свою обеспокоенность тем, что личные данные американских пользователей могут попасть в распоряжение властей Китая. Компания неоднократно и решительно отвергала подобные обвинения, подчеркивая защиту данных пользователей и тот факт, что все данные американских клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории США.