Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным по поводу Украины

Путин и Трамп не разговаривали уже четыре года

23 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК.

"Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне", – сказал Трамп.

Также Трамп добавил, что сдержит обещания, данные во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся иностранной политики.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.