При этом дату планируемой встречи он не назвал

21 января 2025, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

47-й президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Однако дату встречи он не уточнил. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что разговор с Путиным состоится "очень скоро".

"Это может быть уже очень скоро", – ответил он журналистам в Овальном кабинете на вопрос, когда может состояться разговор с главой российского государства.

Также американский президент добавил, что о возможных сроках завершения конфликта на Украине станет ясно только после разговора с президентом РФ.