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Дональд Трамп заявил, что уже скоро встретится с Владимиром Путиным

При этом дату планируемой встречи он не назвал

21 января 2025, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

47-й президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Однако дату встречи он не уточнил. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что разговор с Путиным состоится "очень скоро".

"Это может быть уже очень скоро", – ответил он журналистам в Овальном кабинете на вопрос, когда может состояться разговор с главой российского государства.

Также американский президент добавил, что о возможных сроках завершения конфликта на Украине станет ясно только после разговора с президентом РФ.

"Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем", – сказал Трамп.

США Дональд Трамп

Комментарии 9

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Гость

08:44:38 21-01-2025

Хорошая новость, может порешают

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Musik

09:17:32 21-01-2025

"сообщил он журналистам в Овальном кабинете" - кобинет известный

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Гость

09:20:55 21-01-2025

А сам Путина даже на инаугурацию не позвал

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Musik

09:26:21 21-01-2025

Гость (09:20:55 21-01-2025) А сам Путина даже на инаугурацию не позвал ... поц понимает - нельзя важных людей от дел отрывать.
сам в Златоглавую приедет.

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Гость

09:42:25 21-01-2025

Гость (09:20:55 21-01-2025) А сам Путина даже на инаугурацию не позвал ... Не позвал или не поехал никто не знает. Тем более ему уже хватило обвинения, что он агент Путина, его за это чуть не посадили, рискованно лишний раз напоминать

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Гость

09:31:05 21-01-2025

Наивный. Нашего брата злить нельзя.

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Гость

09:54:28 21-01-2025

Гость (09:31:05 21-01-2025) Наивный. Нашего брата злить нельзя.... А что у вас с братом?

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Гость

15:00:24 21-01-2025

Гость (09:54:28 21-01-2025) А что у вас с братом?... отпустили недавно..статья выше

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Филипп Филиппыч

15:18:32 21-01-2025

Дональд Трамп заявил, что уже скоро встретится с Владимиром Путиным и предъявит ультиматум?

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