Дональд Трамп заявил, что уже скоро встретится с Владимиром Путиным
При этом дату планируемой встречи он не назвал
21 января 2025, 08:30, ИА Амител
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
47-й президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Однако дату встречи он не уточнил. Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп подчеркнул, что разговор с Путиным состоится "очень скоро".
"Это может быть уже очень скоро", – ответил он журналистам в Овальном кабинете на вопрос, когда может состояться разговор с главой российского государства.
Также американский президент добавил, что о возможных сроках завершения конфликта на Украине станет ясно только после разговора с президентом РФ.
"Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем", – сказал Трамп.
08:44:38 21-01-2025
Хорошая новость, может порешают
09:17:32 21-01-2025
"сообщил он журналистам в Овальном кабинете" - кобинет известный
09:20:55 21-01-2025
А сам Путина даже на инаугурацию не позвал
09:26:21 21-01-2025
Гость (09:20:55 21-01-2025) А сам Путина даже на инаугурацию не позвал ... поц понимает - нельзя важных людей от дел отрывать.
сам в Златоглавую приедет.
09:42:25 21-01-2025
Гость (09:20:55 21-01-2025) А сам Путина даже на инаугурацию не позвал ... Не позвал или не поехал никто не знает. Тем более ему уже хватило обвинения, что он агент Путина, его за это чуть не посадили, рискованно лишний раз напоминать
09:31:05 21-01-2025
Наивный. Нашего брата злить нельзя.
09:54:28 21-01-2025
Гость (09:31:05 21-01-2025) Наивный. Нашего брата злить нельзя.... А что у вас с братом?
15:00:24 21-01-2025
Гость (09:54:28 21-01-2025) А что у вас с братом?... отпустили недавно..статья выше
15:18:32 21-01-2025
Дональд Трамп заявил, что уже скоро встретится с Владимиром Путиным и предъявит ультиматум?