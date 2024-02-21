Донцова призналась, что уже 25 лет пишет по книге в месяц

Она объяснила, что ей просто очень нравится писать

21 февраля 2024, 21:29, ИА Амител

Открытые книги / Фото: unsplash.com

Писательница Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц и придерживается такого графика вот уже несколько десятилетий. Как сообщает РИА Новости, об этом она призналась на пресс-конференции в честь 25-летия ее творческой деятельности.

Донцова объяснила, что ей просто очень нравится писать книги. В этом году она успела написать уже три произведения, что превышает привычный план. Писатель добавила, что кроме детективов у нее выходят и другие проекты – например, детские книги.

Всего на данный момент Донцова выпустила 258 детективов, около 20 книг из серии "Сказки прекрасной долины", а также кулинарные и автобиографические произведения, отметили в издательстве "Эксмо".