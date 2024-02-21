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Донцова призналась, что уже 25 лет пишет по книге в месяц

Она объяснила, что ей просто очень нравится писать

21 февраля 2024, 21:29, ИА Амител

Открытые книги / Фото: unsplash.com
Открытые книги / Фото: unsplash.com

Писательница Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц и придерживается такого графика вот уже несколько десятилетий. Как сообщает РИА Новости, об этом она призналась на пресс-конференции в честь 25-летия ее творческой деятельности.

Донцова объяснила, что ей просто очень нравится писать книги. В этом году она успела написать уже три произведения, что превышает привычный план. Писатель добавила, что кроме детективов у нее выходят и другие проекты – например, детские книги.

Всего на данный момент Донцова выпустила 258 детективов, около 20 книг из серии "Сказки прекрасной долины", а также кулинарные и автобиографические произведения, отметили в издательстве "Эксмо".

культура

Комментарии 9

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Гость

22:24:34 21-02-2024

И зачем надо нам знать про эту графоманку?

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бгг

06:59:28 22-02-2024

Гость (22:24:34 21-02-2024) И зачем надо нам знать про эту графоманку?... пишет не она, а литературные ее рабы...

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Игорь

22:44:39 21-02-2024

Сама пишет?Или программа----что-то одно и тоже везде.

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Гость

22:45:15 21-02-2024

Научилась пользоваться ChatGPT

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Гость

08:46:24 22-02-2024

Дарья пулеметчица...Вот Пелевин пишет немного но качественно.

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Гость

09:31:00 22-02-2024

Неужели кто-то читает? Зачем она(или за неё)пишет?

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Гость

16:14:57 22-02-2024

Гость (09:31:00 22-02-2024) Неужели кто-то читает? Зачем она(или за неё)пишет?... удобный формат туалетной бумаги в листочках

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Гость

13:09:13 22-02-2024

25 лет по 12 книг в год... этож страшное количество букв получается! Плодовитее только муха-дрозофила...

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Гость

14:15:42 22-02-2024

Гость (13:09:13 22-02-2024) 25 лет по 12 книг в год... этож страшное количество букв пол... А сколько леса загублено на эту никчёмную писанину!

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