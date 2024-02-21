Донцова призналась, что уже 25 лет пишет по книге в месяц
Она объяснила, что ей просто очень нравится писать
21 февраля 2024, 21:29, ИА Амител
Писательница Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц и придерживается такого графика вот уже несколько десятилетий. Как сообщает РИА Новости, об этом она призналась на пресс-конференции в честь 25-летия ее творческой деятельности.
Донцова объяснила, что ей просто очень нравится писать книги. В этом году она успела написать уже три произведения, что превышает привычный план. Писатель добавила, что кроме детективов у нее выходят и другие проекты – например, детские книги.
Всего на данный момент Донцова выпустила 258 детективов, около 20 книг из серии "Сказки прекрасной долины", а также кулинарные и автобиографические произведения, отметили в издательстве "Эксмо".
22:24:34 21-02-2024
И зачем надо нам знать про эту графоманку?
06:59:28 22-02-2024
Гость (22:24:34 21-02-2024) И зачем надо нам знать про эту графоманку?... пишет не она, а литературные ее рабы...
22:44:39 21-02-2024
Сама пишет?Или программа----что-то одно и тоже везде.
22:45:15 21-02-2024
Научилась пользоваться ChatGPT
08:46:24 22-02-2024
Дарья пулеметчица...Вот Пелевин пишет немного но качественно.
09:31:00 22-02-2024
Неужели кто-то читает? Зачем она(или за неё)пишет?
16:14:57 22-02-2024
Гость (09:31:00 22-02-2024) Неужели кто-то читает? Зачем она(или за неё)пишет?... удобный формат туалетной бумаги в листочках
13:09:13 22-02-2024
25 лет по 12 книг в год... этож страшное количество букв получается! Плодовитее только муха-дрозофила...
14:15:42 22-02-2024
Гость (13:09:13 22-02-2024) 25 лет по 12 книг в год... этож страшное количество букв пол... А сколько леса загублено на эту никчёмную писанину!