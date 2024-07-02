Дополнительную бригаду для отлова бездомных животных создали в Барнауле
Подать заявку можно по телефону
02 июля 2024, 12:40, ИА Амител
В Барнауле создана дополнительная бригада для отлова бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В краевой столице задачи по обращению с бездомными животными выполняет общественная организация "Ласка". Она работает по муниципальному контракту с комитетом по благоустройству.
Специалисты отлавливают бездомных животных, привозят их в приют, помещают на карантин и проводят необходимую обработку от паразитов. После этого животных чипируют, вакцинируют и стерилизуют.
Для более оперативного решения проблемы с бездомными животными организация создала еще одну бригаду специалистов по отлову.
В "Ласке" отмечают, что новые потомства бездомных щенков появляются, в первую очередь, из-за того, что хозяева собак допускают самовыгул и неправильное содержание животных. Приют призывает владельцев собак более ответственно относиться к своим питомцам.
При выгуле домашнего животного владельцы обязаны:
– исключать возможность свободного передвижения животных при пересечении проезжих частей, в лифтах и помещениях общего пользования, в дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках;
– выгуливать домашних животных на территориях и в местах, определенных органами местного самоуправления;
– исключать нахождение домашних животных на улице без присмотра;
– при временном помещении собаки на привязь в общественном месте исключать возможность самопроизвольного снятия ее с привязи.
Подать заявку на отлов можно по следующим телефонам:
• диспетчерская приюта "Ласка" – 573-557;
• комитет по благоустройству г. Барнаула – 371-934;
• администрация Центрального района – 630-825;
• администрация Октябрьского района – 247-498;
• администрация Ленинского района – 544-449;
• администрация Железнодорожного района – 625-695;
• администрация Индустриального района – 475-183.
12:48:51 02-07-2024
Может лучше патроны раздать? Хотя в крупном населённом пункте есть опасность...
12:51:46 02-07-2024
Почему для отлова, а не для отстрела ?
13:17:21 02-07-2024
В "Ласке" отмечают, что новые потомства бездомных щенков появляются, в первую очередь, из-за того, что хозяева собак допускают самовыгул и неправильное содержание животных.///////// то есть во всем виноваты владельцы домашних собак! У нас во дворе есть маленький такс и ещё какая-то малютка с пушистой мордочкой. Но в городе даже близко похожих бездомных не встретишь... Только явные вырожденцы.
13:31:53 02-07-2024
Гость (13:17:21 02-07-2024) В "Ласке" отмечают, что новые потомства бездомных щенков поя... Конечно владельцы домашних виноваты- выпускают гулять без поясов верности во время течки суку,потом щенки получаются, овчарки " с пушистой мордочкой" или ножками таксы. А им усыпить его жалко,поэтому- улица.
14:39:28 02-07-2024
Живодёр (13:31:53 02-07-2024) Конечно владельцы домашних виноваты- выпускают гулять без по... В том-то и дело, что нет таких, с пушистой мордочкой и ножками таксы. На улицах именно дикие собаки в 4-5 поколениях, без всяких признаков породы, типичные дворняги. Родились на улице , как и их пра-пра-пра.
21:31:42 02-07-2024
Гость (14:39:28 02-07-2024) В том-то и дело, что нет таких, с пушистой мордочкой и ножка... Этим дебилам объяснять что-либо бесполезно от слова совсем. Они даже не знают истинное определение слова "гуманизм". А оно ставит высшей ценностью ЧЕЛОВЕКА!!!! и его право определять ресурсы для максимально комфортного существования ЧЕЛОВЕКА!!!! А не шавла блохастова.
14:56:23 02-07-2024
в теле новости явно нужна статистика покусанных.
15:13:27 02-07-2024
Отстреливать, и Вася кот.
17:11:46 02-07-2024
Ну-ну... Как обычно-деньги стырят и все
18:55:57 02-07-2024
Давно уже пора запретить содержание собак в городе