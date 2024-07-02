Дополнительную бригаду для отлова бездомных животных создали в Барнауле

Подать заявку можно по телефону

02 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Приют "Ласка" / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле создана дополнительная бригада для отлова бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В краевой столице задачи по обращению с бездомными животными выполняет общественная организация "Ласка". Она работает по муниципальному контракту с комитетом по благоустройству.

Специалисты отлавливают бездомных животных, привозят их в приют, помещают на карантин и проводят необходимую обработку от паразитов. После этого животных чипируют, вакцинируют и стерилизуют.

Для более оперативного решения проблемы с бездомными животными организация создала еще одну бригаду специалистов по отлову.

В "Ласке" отмечают, что новые потомства бездомных щенков появляются, в первую очередь, из-за того, что хозяева собак допускают самовыгул и неправильное содержание животных. Приют призывает владельцев собак более ответственно относиться к своим питомцам.

При выгуле домашнего животного владельцы обязаны:

– исключать возможность свободного передвижения животных при пересечении проезжих частей, в лифтах и помещениях общего пользования, в дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках;

– выгуливать домашних животных на территориях и в местах, определенных органами местного самоуправления;

– исключать нахождение домашних животных на улице без присмотра;

– при временном помещении собаки на привязь в общественном месте исключать возможность самопроизвольного снятия ее с привязи.

Подать заявку на отлов можно по следующим телефонам:

• диспетчерская приюта "Ласка" – 573-557;

• комитет по благоустройству г. Барнаула – 371-934;

• администрация Центрального района – 630-825;

• администрация Октябрьского района – 247-498;

• администрация Ленинского района – 544-449;

• администрация Железнодорожного района – 625-695;

• администрация Индустриального района – 475-183.

