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Дополнительную бригаду для отлова бездомных животных создали в Барнауле

Подать заявку можно по телефону

02 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Приют "Ласка" / Фото: пресс-служба мэрии
Приют "Ласка" / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле создана дополнительная бригада для отлова бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В краевой столице задачи по обращению с бездомными животными выполняет общественная организация "Ласка". Она работает по муниципальному контракту с комитетом по благоустройству.

Специалисты отлавливают бездомных животных, привозят их в приют, помещают на карантин и проводят необходимую обработку от паразитов. После этого животных чипируют, вакцинируют и стерилизуют.

Для более оперативного решения проблемы с бездомными животными организация создала еще одну бригаду специалистов по отлову.

В "Ласке" отмечают, что новые потомства бездомных щенков появляются, в первую очередь, из-за того, что хозяева собак допускают самовыгул и неправильное содержание животных. Приют призывает владельцев собак более ответственно относиться к своим питомцам.

При выгуле домашнего животного владельцы обязаны:

– исключать возможность свободного передвижения животных при пересечении проезжих частей, в лифтах и помещениях общего пользования, в дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках;

– выгуливать домашних животных на территориях и в местах, определенных органами местного самоуправления;

– исключать нахождение домашних животных на улице без присмотра;

– при временном помещении собаки на привязь в общественном месте исключать возможность самопроизвольного снятия ее с привязи.

Подать заявку на отлов можно по следующим телефонам: 

• диспетчерская приюта "Ласка" – 573-557; 
• комитет по благоустройству г. Барнаула – 371-934; 
• администрация Центрального района – 630-825;
• администрация Октябрьского района – 247-498;
• администрация Ленинского района – 544-449; 
• администрация Железнодорожного района – 625-695;
• администрация Индустриального района – 475-183.
 

Барнаул животные

Комментарии 10

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Живодёр

12:48:51 02-07-2024

Может лучше патроны раздать? Хотя в крупном населённом пункте есть опасность...

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Гость

12:51:46 02-07-2024

Почему для отлова, а не для отстрела ?

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Гость

13:17:21 02-07-2024

В "Ласке" отмечают, что новые потомства бездомных щенков появляются, в первую очередь, из-за того, что хозяева собак допускают самовыгул и неправильное содержание животных.///////// то есть во всем виноваты владельцы домашних собак! У нас во дворе есть маленький такс и ещё какая-то малютка с пушистой мордочкой. Но в городе даже близко похожих бездомных не встретишь... Только явные вырожденцы.

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Живодёр

13:31:53 02-07-2024

Гость (13:17:21 02-07-2024) В "Ласке" отмечают, что новые потомства бездомных щенков поя... Конечно владельцы домашних виноваты- выпускают гулять без поясов верности во время течки суку,потом щенки получаются, овчарки " с пушистой мордочкой" или ножками таксы. А им усыпить его жалко,поэтому- улица.

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Гость

14:39:28 02-07-2024

Живодёр (13:31:53 02-07-2024) Конечно владельцы домашних виноваты- выпускают гулять без по... В том-то и дело, что нет таких, с пушистой мордочкой и ножками таксы. На улицах именно дикие собаки в 4-5 поколениях, без всяких признаков породы, типичные дворняги. Родились на улице , как и их пра-пра-пра.

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Гость

21:31:42 02-07-2024

Гость (14:39:28 02-07-2024) В том-то и дело, что нет таких, с пушистой мордочкой и ножка... Этим дебилам объяснять что-либо бесполезно от слова совсем. Они даже не знают истинное определение слова "гуманизм". А оно ставит высшей ценностью ЧЕЛОВЕКА!!!! и его право определять ресурсы для максимально комфортного существования ЧЕЛОВЕКА!!!! А не шавла блохастова.

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Мусик

14:56:23 02-07-2024

в теле новости явно нужна статистика покусанных.

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Гость

15:13:27 02-07-2024

Отстреливать, и Вася кот.

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Шариков Полиграф Полиграфович

17:11:46 02-07-2024

Ну-ну... Как обычно-деньги стырят и все

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Гость

18:55:57 02-07-2024

Давно уже пора запретить содержание собак в городе

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