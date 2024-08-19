Дополнительный отпуск захотели давать полицейским в России

Речь идет о ветеранах боевых действий

19 августа 2024, 08:30, ИА Амител

Полицейский стреляет из пистолета / Фото: en.mvd.ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект о дополнительном 15-дневном отпуске сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий.

Как пишет РИА Новости, парламентарии обратили внимание на то, что военнослужащим ветеранам такой отпуск предоставляют, а полицейским — нет.

В пояснительной записке отмечается, что многие сотрудники МВД служили в условиях военного положения и выполняют задачи в ходе специальной военной операции, что делает необходимым уравнять их права с военными.