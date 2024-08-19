Дополнительный отпуск захотели давать полицейским в России
Речь идет о ветеранах боевых действий
19 августа 2024, 08:30, ИА Амител
Полицейский стреляет из пистолета / Фото: en.mvd.ru
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект о дополнительном 15-дневном отпуске сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий.
Как пишет РИА Новости, парламентарии обратили внимание на то, что военнослужащим ветеранам такой отпуск предоставляют, а полицейским — нет.
В пояснительной записке отмечается, что многие сотрудники МВД служили в условиях военного положения и выполняют задачи в ходе специальной военной операции, что делает необходимым уравнять их права с военными.
08:45:16 19-08-2024
Дано пора. Вот только будет ли этот отпуск предоставляться ветеранам боевых действий, закончивших службу в МВД и в дальнейшем работающих в гражданских организациях? Ветераны Афганистана, Северного Кавказа уже практически все пенсионеры. И если это только мера поддержки тех кто был в зоне СВО или рядом проходил, то это чистой воды популизм и пиар очередного депутата от ЛДПР.
11:06:56 19-08-2024
Гость (08:45:16 19-08-2024) Дано пора. Вот только будет ли этот отпуск предоставляться в...
Ничего не треснет? Пузо, например.
11:42:58 19-08-2024
Гость (11:06:56 19-08-2024) Ничего не треснет? Пузо, например. ... А ты съезди, получи статус ветерана боевых действий, а потом прихрюкивай.
11:09:54 19-08-2024
Почему только полицаям? А другие ветераны БД чем хуже?
11:44:07 19-08-2024
Гость (11:09:54 19-08-2024) Почему только полицаям? А другие ветераны БД чем хуже?... Законы вообще ни читаем? И не интиресуемся?
11:52:39 19-08-2024
А отбывающие наказание за совершенные преступления будут получать отпуск? Чем они хуже? Такие же граждане. Их лишили свободы. Они несут наказание. Почему они должны быть ограничены в других правах? Чем мент лучше зека?
08:52:27 20-08-2024
Как-никак-это их защитники от возможных проблем.