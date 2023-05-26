Допрыгались. Почему в Барнауле стало так мало уличных надувных батутов?
На данный момент в городе функционируют всего восемь таких аттракционов
26 мая 2023, 09:15, Ирина Киселева
Количество уличных надувных батутов, которое ещё в прошлом году исчислялось десятками, весной-2023 резко сократилось в Барнауле. От души попрыгать на таких аттракционах дети смогут только в городских парках и ещё паре-тройке мест. Почему "сдулся" такой востребованный вид развлечений в краевой столице и вообще на что следует обратить внимание родителям перед тем как оплатить вход на батут, читайте в материале amic.ru.
Почему в Барнауле стало меньше надувных батутов?
В прошлые годы чуть ли не у каждого торгового центра и оживлённой площади в Барнауле стояли надувные батуты, к которым выстраивалась очередь из детей и их родителей. В этом году количество таких аттракционов значительно поубавилось – на весь город, по подсчётам корреспондентов amic.ru, их пока функционирует восемь. Причём половина расположены в летних парках и ещё по одному в Новосиликатном, в посёлке Южном, возле "Огней" и "Праздничного".
Меньше надувных батутов стало не только в столице Алтайского края, но и в целом по всей России, отметил начальник отдела по надзору за аттракционами инспекции гостехнадзора Алтайского края Алексей Лучкин. Дело в том, что требования к таким аттракционам серьёзно ужесточили на федеральном уровне в конце 2019 года, когда было принято два постановления правительства – № 1732 и № 1939. В полную силу новшества заработали в конце 2022 года.
"Теперь батуты в обязательном порядке подлежат госрегистрации. А чтобы её пройти, владельцы должны предоставить большой пакет документов, в который входит, в том числе, декларация о соответствии, паспорт на аттракцион, руководство по эксплуатации, а также по техническому обслуживанию и ремонту. Собрать нужные документы в Барнауле смогли не все. Многие покупали оборудование с рук или напрямую из Китая", – рассказал Алексей Лучкин.
Кроме того, по словам собеседника, у большинства батутов, которые раньше стояли в Барнауле, к настоящему моменту просто вышел срок эксплуатации. Обычно он составляет 4-8 лет.
"Многие эксплуатанты, которые раньше размещали свои батуты в городе, ушли, потому что их аттракционы выработали свой ресурс. У материала, из которого изготавливается батут, идёт огромный износ под воздействием солнечных лучей. Кроме того, этот материал очень боится неправильного хранения. А требования к техническому освидетельствованию стали очень строгими", – отмечает Алексей Лучкин.
Если владелец хочет и дальше зарабатывать деньги на аттракционе, в обязательном порядке аккредитованная специализированная организация должна провести оценку остаточного ресурса. Без этого срок эксплуатации не продлят, значит, не получится пройти техническое освидетельствование и госрегистрацию. А без неё аттракцион фактически оказывается вне закона.
Но никто не может гарантировать, что надувные замки, которые не прошли техосвидетельствование, не появятся где-то на улицах Барнаула. Поэтому перед тем как завести ребёнка на надувной батут, родителям следует проявить бдительность и убедиться в его безопасности, рекомендует собеседник агентства.
Как понять, что батут безопасен?
Возле батута должно быть установлено ограждение, а его детали надёжно скреплены между собой, чтобы ребёнок не попал в опасную техническую зону. Как поясняет эксперт, у батутных комплексов в ней находятся вентилятор и электрооборудование, и посторонним вход туда должен быть закрыт.
"Батут должен быть закреплён на все швартовочные элементы, как верхние, так и нижние. Бывает, что он вроде и закреплён, но тросы провисают, а при ветре в результате свободного хода крепления надувной аттракцион срывает. Поэтому никаких провисаний тросов допускать нельзя", – говорит начальник отдела по надзору за аттракционами инспекции гостехнадзора.
Перед входом на батут обязательно должны лежать маты. Они выполняют роль "подушки безопасности", чтобы ребёнок, спрыгивая с аттракциона на землю, не получил травму. Даже падение с небольшой высоты чревато компрессионным переломом.
"На входе на аттракцион должны быть размещены правила посещения с указанием ограничений по возрасту, росту, весу и здоровью, а также государственный регистрационный знак с QR-кодом и табличка с указанием даты технического освидетельствования организации, которая его проводила, и даты следующей проверки. Она проводится раз в год. Если эксплуатант не прошёл проверку своевременно, регистрация будет приостановлена, а по истечении года – прекращена", – говорит эксперт.
09:42:10 26-05-2023
да потому что родители поят детей пустой ("очищенной") водой из бутылей! минеральные вещества в кости не попадают, кости хрупкие, от малейшего удара перелом! а быть ребёнком и расти в стерильных условиях - для своих же детей, медвежья услуга...
10:11:24 26-05-2023
Гость (09:42:10 26-05-2023) да потому что родители поят детей пустой ("очищенной") водой... Мде, такой бред я еще не встречал, явно с головой у написавшего проблемы. Никто не будет в бутыли вместо питьевой дистиллят заливать, она намного дороже.
10:01:48 26-05-2023
Гость (09:42:10 26-05-2023) да потому что родители поят детей пустой ("очищенной") водой... вы считаете, что вода из бутылок - дистиллят? О_о...
10:06:45 26-05-2023
да из под крана там поите не бойтесь
10:09:14 26-05-2023
Эти же персонажи и горки зимой запретили
10:29:11 26-05-2023
да запретите уже детей
11:11:46 26-05-2023
В советское время не было никаих надувных батутов. Прекрасно без них обходились. Дожили до пенсии. А нынешнее поколение только калечат всякой гадостью. Грязные надувные конструкции, сплошная антисанитария.
17:22:25 26-05-2023
гость (11:11:46 26-05-2023) В советское время не было никаих надувных батутов. Прекрасно... Были самодельные батуты из старых кроватей с панцирными сетками.
17:33:50 26-05-2023
Гость (17:22:25 26-05-2023) Были самодельные батуты из старых кроватей с панцирными сетк... Точно, я помню с такой знатно навернулся, чуть ноги не переломал :-)
11:13:11 26-05-2023
Эти же персонажи и горки зимой запретили---- и правильно сделали. Меньше бегать жаловаться будете, вместо того, чтобы за детишечками своими лучше следить.
11:21:26 26-05-2023
Грязные надувные конструкции, сплошная антисанитария. - ага а в Ваше детство были ржавые горки, облупленные гаражи и чистейший гудрон. Прям идеально чисто.
16:12:44 26-05-2023
Гость (11:21:26 26-05-2023) Грязные надувные конструкции, сплошная антисанитария. - ага... Пишете"в вашем детстве", значит, принадлежите к другому поколению. Если ваша сознательная жизнь началась в о время батутов, откуда взяли про ржавые горки, гаражи и гудрон? Горки были в нормальном состоянии, ржавыми стали в постсоветское время. Гаражи и гудрон -таких развлечений в моём детстве не было.
17:23:48 26-05-2023
гость (16:12:44 26-05-2023) Пишете"в вашем детстве", значит, принадлежите к другому поко... А в моём были. Было полно гаражей во дворах домов. И на их крыши почти вся ребятня двора лазала.
11:38:10 26-05-2023
Ну вот вчера в Омске мальчик решил скатиться с горки батута, ударился плечом, получил перелом. Сейчас прокуратура проводит проверку, это очень опасный вид развлечений
11:44:03 26-05-2023
Эти батуты как и самокаты с мотором очень сложный и опасный для здоровья и даже жизни сервис. Если нет возможности контроля нужно запрещать
11:54:41 26-05-2023
Жить вообще опасно но ничё.
11:56:42 26-05-2023
Вода говорите ни при чем? Сравните статистику переломов сегодня, с этой водой, и когда её не было, когда все пили из крана?
13:41:48 26-05-2023
Гость (11:56:42 26-05-2023) Вода говорите ни при чем? Сравните статистику переломов сего... Не буду ничего утверждать, но у меня ребенок пьет воду из крана все время, но два года назад упал и в итоге компрессионный перелом
17:24:45 26-05-2023
Гость (13:41:48 26-05-2023) Не буду ничего утверждать, но у меня ребенок пьет воду из кр... На глистов проверьте ребенка :-)
14:22:02 26-05-2023
Родители мои пили, мы пьем, дети пьют ни когда ничего ни у кого не ломалось.
17:25:17 26-05-2023
Гость (14:22:02 26-05-2023) Родители мои пили, мы пьем, дети пьют ни когда ничего ни у к... Чего пили-то? Вы еще про воду или у вас уже вечер пятницы?
17:21:19 26-05-2023
Гость (09:42:10 26-05-2023) да потому что родители поят детей пустой ("очищенной") водой... Ты сказку читал? "Не пей из лужицы - козленочком станешь".