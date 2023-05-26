На данный момент в городе функционируют всего восемь таких аттракционов

26 мая 2023, 09:15, Ирина Киселева

Фото: архив Екатерины Смолихиной / amic.ru

Количество уличных надувных батутов, которое ещё в прошлом году исчислялось десятками, весной-2023 резко сократилось в Барнауле. От души попрыгать на таких аттракционах дети смогут только в городских парках и ещё паре-тройке мест. Почему "сдулся" такой востребованный вид развлечений в краевой столице и вообще на что следует обратить внимание родителям перед тем как оплатить вход на батут, читайте в материале amic.ru.

Почему в Барнауле стало меньше надувных батутов?

В прошлые годы чуть ли не у каждого торгового центра и оживлённой площади в Барнауле стояли надувные батуты, к которым выстраивалась очередь из детей и их родителей. В этом году количество таких аттракционов значительно поубавилось – на весь город, по подсчётам корреспондентов amic.ru, их пока функционирует восемь. Причём половина расположены в летних парках и ещё по одному в Новосиликатном, в посёлке Южном, возле "Огней" и "Праздничного".

Меньше надувных батутов стало не только в столице Алтайского края, но и в целом по всей России, отметил начальник отдела по надзору за аттракционами инспекции гостехнадзора Алтайского края Алексей Лучкин. Дело в том, что требования к таким аттракционам серьёзно ужесточили на федеральном уровне в конце 2019 года, когда было принято два постановления правительства – № 1732 и № 1939. В полную силу новшества заработали в конце 2022 года.

"Теперь батуты в обязательном порядке подлежат госрегистрации. А чтобы её пройти, владельцы должны предоставить большой пакет документов, в который входит, в том числе, декларация о соответствии, паспорт на аттракцион, руководство по эксплуатации, а также по техническому обслуживанию и ремонту. Собрать нужные документы в Барнауле смогли не все. Многие покупали оборудование с рук или напрямую из Китая", – рассказал Алексей Лучкин.

Кроме того, по словам собеседника, у большинства батутов, которые раньше стояли в Барнауле, к настоящему моменту просто вышел срок эксплуатации. Обычно он составляет 4-8 лет.

"Многие эксплуатанты, которые раньше размещали свои батуты в городе, ушли, потому что их аттракционы выработали свой ресурс. У материала, из которого изготавливается батут, идёт огромный износ под воздействием солнечных лучей. Кроме того, этот материал очень боится неправильного хранения. А требования к техническому освидетельствованию стали очень строгими", – отмечает Алексей Лучкин.

Если владелец хочет и дальше зарабатывать деньги на аттракционе, в обязательном порядке аккредитованная специализированная организация должна провести оценку остаточного ресурса. Без этого срок эксплуатации не продлят, значит, не получится пройти техническое освидетельствование и госрегистрацию. А без неё аттракцион фактически оказывается вне закона.

Но никто не может гарантировать, что надувные замки, которые не прошли техосвидетельствование, не появятся где-то на улицах Барнаула. Поэтому перед тем как завести ребёнка на надувной батут, родителям следует проявить бдительность и убедиться в его безопасности, рекомендует собеседник агентства.

Как понять, что батут безопасен?

Возле батута должно быть установлено ограждение, а его детали надёжно скреплены между собой, чтобы ребёнок не попал в опасную техническую зону. Как поясняет эксперт, у батутных комплексов в ней находятся вентилятор и электрооборудование, и посторонним вход туда должен быть закрыт.

"Батут должен быть закреплён на все швартовочные элементы, как верхние, так и нижние. Бывает, что он вроде и закреплён, но тросы провисают, а при ветре в результате свободного хода крепления надувной аттракцион срывает. Поэтому никаких провисаний тросов допускать нельзя", – говорит начальник отдела по надзору за аттракционами инспекции гостехнадзора.

Перед входом на батут обязательно должны лежать маты. Они выполняют роль "подушки безопасности", чтобы ребёнок, спрыгивая с аттракциона на землю, не получил травму. Даже падение с небольшой высоты чревато компрессионным переломом.