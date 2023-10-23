Доработанный законопроект о тишине внесут на рассмотрение в Госдуму
Правила собираются сделать едиными для всей страны
23 октября 2023, 10:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Доработанный законопроект о тишине планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщают "Известия".
В документе предполагается сделать правила, регламентирующие запрет на шум с 23 до 7 часов едиными для всей страны. В данный момент регионы вправе самостоятельно устанавливать требования по тишине.
Второе предложение – дать жильцам дома возможность выбрать ответственного за обращения в правоохранительные органы. Этот человек будет собирать жалобы на шум и передавать их правоохранителям.
Третье предложение – ввести для нарушителей штраф в размере 500 тысяч рублей.
10:53:27 23-10-2023
Перфоратор теперь придется до 23,00 слушать?????????????
11:13:32 23-10-2023
Гость (10:53:27 23-10-2023) Перфоратор теперь придется до 23,00 слушать?????????????... Зато в субботу забить гвоздик не моги! Только с понедельника по пятницу. Зато до 23х.
12:25:40 23-10-2023
Гость (10:53:27 23-10-2023) Перфоратор теперь придется до 23,00 слушать?????????????... Нет, для строительных шумов другое допустимое время работ: "Проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ не допускается с 21.00 до 8.00 и с 13.00 до 15.00 в рабочие дни, а также с 22.00 до 10.00 и с 13.00 до 15.00 в выходные и праздничные дни."
11:02:45 23-10-2023
500000 тысяч много, соседи начнут жалеть нарушителей, что сделает закон опять не рабочим, 30000 хватит, ответственный за тишину в доме опять не найдется, все придумали на западе, почему бы не заимствовать этот закон у них, и там все работает, зачем изобретать велосипед, если его уже изобрели.
11:15:12 23-10-2023
Гость (11:02:45 23-10-2023) 500000 тысяч много, соседи начнут жалеть нарушителей, что сд... Кто будет оплачивать работу по составлению протоколов? Бесплатно же не станут этим заниматься... Дополнительная строка в платёжке?
11:18:16 23-10-2023
Гость (11:02:45 23-10-2023) 500000 тысяч много, соседи начнут жалеть нарушителей, что сд... Наоборот, позавидуют соседи твоему новому авто или жене красивой, что с ними не здоровается, разведут на пол-лимона.
11:05:08 23-10-2023
Гость (10:53:27 23-10-2023) Перфоратор теперь придется до 23,00 слушать?????????????... Послушаешь, ничего страшного. Ты в своё время тоже ремонт делал. Все хотят чтобы у них дома было хорошо.
12:26:29 23-10-2023
Гость (11:05:08 23-10-2023) Послушаешь, ничего страшного. Ты в своё время тоже ремонт де... Время ремонта должно быть разумным. До 23 сверлить - это хамство по отношению к соседям.
12:14:54 23-10-2023
а на частный сектор распространяется? )))) Очень важно знать, хоть бы нет, ибо смысл тогда от своего дома, бани и прочего, если нельзя погудеть как положено
15:01:36 23-10-2023
Гость (12:14:54 23-10-2023) а на частный сектор распространяется? )))) Очень важно знать... Ничего ещё не принято, сегодня действует закон на территории Алтайского края до 21.00, там и в статье прописано что каждый регион в праве сам устанавливать время, так и раньше было, сейчас во всех регионах разное время, у нас до 21, а в каких то до 22.
12:27:18 23-10-2023
А частный сектор позалезли автосервисы, лесопилки , на Гоголя возле почты делапута памятники вытачивает трескотня на всю округу. На соседнем Металлургическом автосервис, шлиф-машинки и болгарки круглосуточно визжат. Прям промзона настоящая, с позволения властей.
12:30:34 23-10-2023
Очередная никчемная дороботка. Попробуйте сейчас обратиться с этим в полицию))) От того, что это будет делать конкретный человек в доме, не зависит ни чего. Полиция приедет, если приедет через пару дней. А вечеринка закончилась шума нет, а про то что у полиции нет средств для фиксации уровня шума и говорить бессмысленно
13:16:05 23-10-2023
Вот в воскресенье в 4 утра приехал мусоровоз, прогремел ящиками железными о железный борт и быстренько уехал. Написала в Роспотребнадзор прямо ночью же. И кто и когда мужика накажет? Он сказал, что не слышал о Законе о тишине (я выходила ).
15:49:57 23-10-2023
Нормально так. Под балконом можно орать и слушать музыку хоть всю ночь. Полиция все равно не шевелится. И так с Марта по Ноябрь каждый год. А тут кашлянешь и сумасшедшая соседка побежит в полицию.
18:22:54 23-10-2023
Гость (15:49:57 23-10-2023) Нормально так. Под балконом можно орать и слушать музыку хот... Никто не побежит в полицию из-за кашля.
19:47:47 23-10-2023
Гость (15:49:57 23-10-2023) Нормально так. Под балконом можно орать и слушать музыку хот... Под балконом нельзя по ночам орать и слушать музыку. Почему вы решили, что можно?
00:01:29 24-10-2023
А когда внесут закон, чтобы обязательно выключали подсветки, световую рекламу и световые вывески на ночь после 23 часов? Также чтобы торговые центры отключали свою иллюминацию после 23 часов? Этот свет уже задолбал, всё им засветили и никто его на ночь не отключает.