Доработанный законопроект о тишине внесут на рассмотрение в Госдуму

Правила собираются сделать едиными для всей страны

23 октября 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Доработанный законопроект о тишине планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщают "Известия".

В документе предполагается сделать правила, регламентирующие запрет на шум с 23 до 7 часов едиными для всей страны. В данный момент регионы вправе самостоятельно устанавливать требования по тишине.

Второе предложение – дать жильцам дома возможность выбрать ответственного за обращения в правоохранительные органы. Этот человек будет собирать жалобы на шум и передавать их правоохранителям.

Третье предложение – ввести для нарушителей штраф в размере 500 тысяч рублей.