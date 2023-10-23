Дорога для большегрузов может войти в новый генплан Барнаула

Власти обсуждают целесообразность создания подобного объезда

23 октября 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дорогу, которая поможет разгрузить магистрали Барнаула от большегрузов, могут включить в новый генплан города. Об этом сообщает "Алтапресс".

Речь идет о дороге, которая пойдет от улицы Попова по лесной просеке через Борзовку к шоссе Ленточный бор, а следом до дамбы вдоль Барнаулки. Там вдоль реки автомобили будут выходить на Новый мост.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов отметил, что основной проблемой в реализации этого проекта является объем необходимого бюджетного финансирования. Он призвал оценить то, насколько новая дорога поможет разгрузить движение.

При этом замглавы Барнаула Антон Шеломенцев отметил, что вопрос строительства такой дороги является масштабным и он может быть включен в новый генплан.