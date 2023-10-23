Дорога для большегрузов может войти в новый генплан Барнаула
Власти обсуждают целесообразность создания подобного объезда
23 октября 2023, 10:17, ИА Амител
Дорогу, которая поможет разгрузить магистрали Барнаула от большегрузов, могут включить в новый генплан города. Об этом сообщает "Алтапресс".
Речь идет о дороге, которая пойдет от улицы Попова по лесной просеке через Борзовку к шоссе Ленточный бор, а следом до дамбы вдоль Барнаулки. Там вдоль реки автомобили будут выходить на Новый мост.
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов отметил, что основной проблемой в реализации этого проекта является объем необходимого бюджетного финансирования. Он призвал оценить то, насколько новая дорога поможет разгрузить движение.
При этом замглавы Барнаула Антон Шеломенцев отметил, что вопрос строительства такой дороги является масштабным и он может быть включен в новый генплан.
10:30:47 23-10-2023
Новые дороги -это Хорошо! Аксиома!
10:32:00 23-10-2023
Снова лес вырубать?
10:45:55 23-10-2023
Гость (10:32:00 23-10-2023) Снова лес вырубать?... Ну надо же кому то строить свои домики и баньки
13:11:58 23-10-2023
Гость (10:32:00 23-10-2023) Снова лес вырубать?... Нет, над лесом дорогу можно сделать.
10:42:44 23-10-2023
нужна!!!
10:51:35 23-10-2023
Нет ничего лучше и надёжнее для семейного кошелька, чем разработка нового генплана каждые пять лет ...
10:58:45 23-10-2023
Судя по затянувшейся реконструкции моста без единой развязки, строительство дороги затянется на десятилетие. Мост на Калинина перекроют и вновь образуется широкая пробка на новом рынке. Матросова колом, вы почему Кулагина с Юрина соединить не могете? Министр строительства, это вам вопрос. 500 метров соединить это неразрешимая задача
11:17:31 23-10-2023
Гость (10:58:45 23-10-2023) Судя по затянувшейся реконструкции моста без единой развязки... Теперь нельзя соединить, там новый мост мешает, съезд с Ленина на Юрина это как, нельзя такое, с Кулагина на Юрина, под мостом рельсы мешают с закопанными миллионами, с Кулагина на Новый рынок нельзя там шпалы деревянные, езжайте на Крытый рынок. Быстрее будет. Съезд со старого моста на Кулагина нельзя, мы тоннели рыть не умеем. И мосты строить быстро не получается.
11:43:43 23-10-2023
Гость (11:17:31 23-10-2023) Теперь нельзя соединить, там новый мост мешает, съезд с Лени... Хорошо самому с собой разговаривать, ага?
11:55:37 23-10-2023
Гость (11:43:43 23-10-2023) Хорошо самому с собой разговаривать, ага?... Пока писал текст, в Китае ввели в эксплуатацию две дороги.
16:44:51 25-10-2023
Гость (11:55:37 23-10-2023) Пока писал текст, в Китае ввели в эксплуатацию две дороги. ... вам никто не мешал поучавствовать в тендере на ремонт моста и на выделенные деньги нанять рабочих и технику, достаточную для ремонта моста вместо того, чтоб печатать этот глупый комментарий)
12:24:24 23-10-2023
Гость (10:58:45 23-10-2023) Судя по затянувшейся реконструкции моста без единой развязки... Пробка не из-за закрытого моста на Ленина, а из-за пересечения всех потоков на Октябрьской и Комсомольском. Вспомните, как было до закрытия моста. Откроют мост на Ленина и пробка лишь сдвинется на старое место , и все. Как до закрытия моста ехали час - час-двадцать, так и сейчас так же едем. И посте открытия столько же будем. Однако хорошо, что теперь мост не развалится и будет без дыр. Надеюсь. Отсюда вывод - после закрытия моста на Калинина хуже чем сейчас не будет. Он в ту же пробку упирается.
12:29:42 23-10-2023
Гость (12:24:24 23-10-2023)Однако хорошо, что теперь мост не развалится и будет без дыр. ... НЕ ФАКТ!
11:32:27 23-10-2023
Через лет 475 построят если 100 метровый мост строя🚷
11:54:50 23-10-2023
Неактуально на ближайшее время. Машин становится меньше, ГСМ дороже, да и возить особенно нечего.
12:33:07 23-10-2023
Гатилов уже лет 15 носится с этой дорогой " в никуда". Она ему нужна что бы развивать стройплощадки под жилье в сосновых лесах Барнаула что бы заработать побольше денег! Других причин нет! Пробки в центре эта затея не рассосет, достаточно посмотреть на плане где пробки и где предлагаемая дорога! П=
12:40:15 23-10-2023
В Алтайском крае одна проблема - нет денег на все.
12:54:10 23-10-2023
Лучше бы Молодежную с Власихинской соединили. Строителей бы разгрузилось.
09:28:15 24-10-2023
Гость (12:54:10 23-10-2023) Лучше бы Молодежную с Власихинской соединили. Строителей бы ... Проезд под ж/д с Власихинской на Челюскинцев позволит разгрузить Павловский тракт и Строителей, перенаправила значительную часть грузового транспорта к оптовым базам и мосту через Обь
14:09:51 23-10-2023
Попова нужно соединять через новый мост с Новосибирской трассой....и улицу Юрина с красноармейским через тоннель....все остальное пустая трата денег...
14:17:26 23-10-2023
Дорога нужна и пробки снимет, многое что решит! Вопрос когда, вот самое главное!
14:27:04 23-10-2023
Олег (14:17:26 23-10-2023) Дорога нужна и пробки снимет, многое что решит! Вопрос когда... на фиг эта дорога!
15:22:55 23-10-2023
Эта дорога не решит проблему пробок, только лес вырубят. Где основные пробки в городе? На пересечениях с железной дороги с Калинина, Ленина и Строителей, а значит только дополнительный путь через железную дорогу может помочь. Уже лет двадцать собираются соединить тоннелем под жележной дорогой Красноармейский с Юрина, а воз и ныне там. А построили бы тоннель и не пришлось бы лес вырубать и пробок стало бы гораздо меньше.
16:28:21 23-10-2023
А как же те которые живут всю жизнь возле барнаулки, им куда, на улицу жить
16:33:17 23-10-2023
Оксана (16:28:21 23-10-2023) А как же те которые живут всю жизнь возле барнаулки, им куда... А чем они отличаются от недовольных с Горы, что тут неделю орали? эти то же повозмущаются и все
00:37:42 24-10-2023
За звездную спасибо. До городской свалки бы её продлить, а то мусоровозы в полях разгружаются.