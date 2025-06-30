Дороги, школы, культура. Алтайские единороссы рассказали, что сделали для жителей региона

В Алтайском крае партия реализует 21 проект

30 июня 2025, 19:10, ИА Амител

Наталья Кувшинова / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В городах и селах Алтайского края "Единая Россия" продолжает реализацию 21 федерального партийного проекта. О промежуточных результатах за 2025 год на заседании Президиума регионального политсовета рассказала сенатор РФ, заместитель секретаря реготделения партии Наталья Кувшинова.

Среди приоритетных направлений – пять инфраструктурных проектов: "Безопасные дороги", "Городская среда", "Культура малой Родины", "Детский спорт" и "Новая школа". Цель – строительство и модернизация социально значимых объектов. В этом году в 41 муниципалитете благоустраивают 86 общественных и 47 дворовых территорий, ремонтируют около 300 км дорог, 10 домов культуры, 20 спортзалов и 25 школ. За каждым проектом закреплены депутаты и сенаторы, которые контролируют качество и сроки работ совместно с муниципалитетами и местными жителями.

В Алейске обновили пешеходную зону, в селе Хабары открыли спортплощадку и скейт-парк. А театры края представят пять новых спектаклей, в том числе "Щелкунчик" в театре кукол "Сказка". Световое оборудование для него закупили благодаря поддержке партии.

"Особым событием в культурной жизни Алтайского края в этом году стал Большой детский фестиваль "ЭХО БДФ – Алтай". К нам его привез народный артист России и председатель общественного совета федерального партийного проекта "Культура малой Родины" Сергей Безруков. Фестиваль проходил в Барнауле, Славгороде, Камне-на-Оби и Новоалтайске. Жители этих городов смогли бесплатно посмотреть спектакли – лауреаты Большого Детского фестиваля разных лет", – уточнила Наталья Кувшинова.Серьезные изменения происходят и в социальной сфере: спортивные клубы в 10 муниципалитетах получают новый инвентарь, в 23 домах культуры обновляют залы и оборудование.

Заседание Президиума регионального политсовета / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В регионе работают и неинфраструктурные инициативы: "Женское движение Единой России", "Историческая память", "Школа ЖКХ", "Единая страна – доступная среда", "Здоровое будущее", "Крепкая семья", "Российское село", "Старшее поколение", "Цифровая Россия", "Чистая страна", "Защита животного мира" и "Выбор сильных".

Так, в "Диктанте Победы" приняли участие более 18 тыс. жителей, в Бийске прошёл автопробег Победы с участием ретроавтомобилей. Активисты женского движения отправляют гуманитарную помощь участникам СВО и жителям новых регионов, а "Школа ЖКХ" обучает председателей ТСЖ и домкомов.

Проект "Выбор сильных" объединил спортсменов, увлечённых борьбой, дзюдо и самбо.

Как отметила Наталья Кувшинова, в начале года Генсовет "Единой России" пересмотрел подходы к партпроектам, для каждого определили показатели эффективности. Вслед за этим обновили состав координаторов и председателей общественных советов на местах. В региональном отделении уверены, что изменения помогут повысить качество реализации проектов в 2025 году.