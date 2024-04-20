Дорогу на улице 65 лет Победы в Барнауле достроят к октябрю

К этому же времени построят и два других участка в этом же квартале

20 апреля 2024, 16:26, ИА Амител

Строительство дороги на улице 65 лет Победы / Фото Михаила Полубедова, "Вечерний Барнаул"

В Барнауле в ближайшее время продолжатся работы на участке улицы 65 лет Победы, который свяжет улицу Энтузиастов и Павловский тракт. Завершить строительство планируют уже к октябрю.

Ка сообщили в мэрии, в 2023 году здесь сняли старое дорожное покрытие на участке от улицы Сергея Семенова до улицы 280-летия Барнаула, разработали грунт для устройства дорожной одежды и ливневой канализации, а также проложили трубы. По словам мэра Вячеслава Франка, в этом году закончат формирование дорожного каркаса всего квартала, состоящего из трех новых дорог. А главный инженер подрядной компании "Сибинвест" Андрей Жиляков подчеркнул, что их строительство рассчитывают завершить уже этой осенью.

"Работы мы начали в сентябре прошлого года. За месяц мы подготовили весь 740-метровый участок к укладке дорожного основания, проложили ливневую канализацию. Сумма контракта составит 250 млн рублей. Ориентировочно, закончим строительство всех трех дорог к октябрю", – рассказал Жиляков.

В мэрии добавили, что новая четырехполосная дорога на 65 лет Победы продолжит построенный в 2023-м участок между улицами Энтузиастов и Сергея Семенова. Также здесь появятся пешеходные зоны, велодорожки, освещение, зеленые насаждения. Ориентировочно дорожники приступят к работе на следующей неделе.

Вячеслав Франк поручил рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для благоустройства территории и после завершения работ.