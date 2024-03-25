Дорогу в Алтайском крае закрыли из-за подъема талых вод

Специалисты МЧС следят за паводковой ситуацией

25 марта 2024, 15:50, ИА Амител

Заснеженная проселочная дорога / Фото: unsplash.com

Дорогу в Алтайском крае перекрыли из-за разлива талых вод. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"В период активного снеготаяния на автодороге Алейск - Безголосово - а/д К-13 произошел резкий подъем талых вод до уровня моста через реку Алей", - сказано в сообщении.

На месте установили запрещающие знаки. Альтернативный проезд осуществляется в Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск - Петропавловское – Смоленское. Ситуацию контролируют специалисты МЧС.

Телефоны диспетчеров:

- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59;

- телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 65-82-19;

- дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.