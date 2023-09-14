В Барнауле ограничили движение транспорта в районе гребного канала

Проезд закрыли из-за проведения "Алтайской регаты"

14 сентября 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле временно перекрыли движение транспорта в районе гребного канала, сообщили в мэрии.

Мера действует с 14 по 17 сентября с 07:00 до 20:00 по дороге, ведущей от Новосибирского тракта до спортшколы имени Костенко – на участке от пункта пропуска зрителей до границы школы вдоль железнодорожной насыпи в сторону Новоалтайска.

Перекрытие связано с проведением международных соревнований "Алтайская регата".

Напомним, что съездить на турнир можно на бесплатном автобусе. 15, 16 и 17 сентября с остановки "Площадь Октября" (проспект Калинина, со стороны Молодежного театра) они будут курсировать с 08:00 с табличкой "Гребной канал". Отбывать транспорт будет по мере заполняемости с интервалом 5-10 минут.