Дорожники продолжают чистить барнаульские улицы от воды и снега

В городе зафиксировали 32 происшествия из-за непогоды — 27 из них уже устранили

10 февраля 2024, 12:25, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: Banraul.org

10 февраля чистить от снега и воды барнаульские тротуары и дороги вышли 101 единица техники и 116 дорожных рабочих. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, все службы находятся в режиме повышенной готовности.

Особое внимание в эту смену уделялось состоянию ливневок. С низменных участков вывозили снег. Отмечается, что скопление воды наблюдалось на проспекте Космонавтов от 40 лет Октября до Малахова и Антона Петрова, 216.

С ряда улиц и проспектов вывозили снег, а дороги и тротуары обрабатывали противогололедной смесью.

Из-за непогоды в Барнауле произошло 32 происшествия, 27 из которых уже устранили. Порывы ветра приводят к отключениям электричества в пригородных поселках, повреждению кровель и фасадов, а также рекламных конструкций.