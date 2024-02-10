Дорожники продолжают чистить барнаульские улицы от воды и снега
В городе зафиксировали 32 происшествия из-за непогоды — 27 из них уже устранили
10 февраля 2024, 12:25, ИА Амител
10 февраля чистить от снега и воды барнаульские тротуары и дороги вышли 101 единица техники и 116 дорожных рабочих. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, все службы находятся в режиме повышенной готовности.
Особое внимание в эту смену уделялось состоянию ливневок. С низменных участков вывозили снег. Отмечается, что скопление воды наблюдалось на проспекте Космонавтов от 40 лет Октября до Малахова и Антона Петрова, 216.
С ряда улиц и проспектов вывозили снег, а дороги и тротуары обрабатывали противогололедной смесью.
Из-за непогоды в Барнауле произошло 32 происшествия, 27 из которых уже устранили. Порывы ветра приводят к отключениям электричества в пригородных поселках, повреждению кровель и фасадов, а также рекламных конструкций.
12:58:57 10-02-2024
Тротуары, почистите, пожалуйста. Завтра ударят морозы ,и такой гололедище начнется!!!
07:27:54 11-02-2024
А как они их почистят? Все тротуары в лужах, потому что снег не убрали, он весь на обочине, воде деться некуда. Мы вчера кое- как дошли до Изумрудного. Отдохнули называется