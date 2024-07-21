Дорожники разбираются с последствиями ливня в Барнауле
Для контроля проверяют ряд улиц, которые находятся в зоне риска
21 июля 2024, 17:45, ИА Амител
В Барнауле после сильного ливня на некоторых участках дорог появились скопления воды. Это произошло на улицах Партизанской, Пролетарской, Шевченко, бульваре 9-го Января, Загородной, проспекте Ленина.
Чтобы справиться с этой проблемой, бригады МБУ "Автодорстрой" уже выехали на места и приступили к очистке ливневок от мусора и травы, которые могут скапливаться на поверхности решеток вместе с водой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Для контроля за работой ливневых решеток дежурные бригады проводят регулярные выезды на улицы Антона Петрова, Попова, Малахова, Павловский Тракт, Сиреневую, Воровского, бульвар 9-го Января и другие участки дорог.
Напоминаем жителям города, что центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает круглосуточно. Если у вас есть вопросы или замечания, вы можете обратиться по телефону 504-360.
19:45:06 21-07-2024
Раньше называли просто дождем, потом ливнем, теперь залповым ливнем. У них скоро грибной дождик будет тропическим залповым ливнем. Надо же всем объяснить почему вода течет не туда. Может дело не в дожд ясх. А в деньгах которые выделяются каждый год на обслуживание ливневой канализации и водоотведения. Может они текут не туда? Вот пусть напишут здесь сколько. Наверняка там можно будет за эти деньги просто гастарбайтеров нанять. Что бы ведрами всю воду перетаскали.
22:07:18 21-07-2024
Не гость (19:45:06 21-07-2024) Раньше называли просто дождем, потом ливнем, теперь залповым... Почему нельзя выгнать чиновников и дорожников вместе, так сказать, семейным подрядом на борьбу с последствиями залповых дождей? Все эти видео надо собрать и направить в СК РФ. Забегают как тараканы сразу.
00:51:19 22-07-2024
Гость (22:07:18 21-07-2024) Почему нельзя выгнать чиновников и дорожников вместе, так ск... Дорожники не при чем. Они с ливневок ничего не имеют. Кроме больничных. До них деньги за ливневку не доходят. Их просто заставляют. Работал. Долго. Знаю....
21:56:08 21-07-2024
Проблема вся в том. Что " автодорстрой". Который борется со всеми потопами. Получает не более пяти процентов денег запланированных на ливневки вообще...короче за так борется)))))
23:16:57 21-07-2024
срочно подвезти два-три десятка КАМАЗов грязи с Оби. Зима скорого, гололед не дай, Бог. Надо готовиться. А между делом отчитаться, что гололеда нет. Справились. Деньги списать. Причастных наградить