Дорожники разбираются с последствиями ливня в Барнауле

Для контроля проверяют ряд улиц, которые находятся в зоне риска

21 июля 2024, 17:45, ИА Амител

В Барнауле после сильного ливня на некоторых участках дорог появились скопления воды. Это произошло на улицах Партизанской, Пролетарской, Шевченко, бульваре 9-го Января, Загородной, проспекте Ленина.

Чтобы справиться с этой проблемой, бригады МБУ "Автодорстрой" уже выехали на места и приступили к очистке ливневок от мусора и травы, которые могут скапливаться на поверхности решеток вместе с водой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для контроля за работой ливневых решеток дежурные бригады проводят регулярные выезды на улицы Антона Петрова, Попова, Малахова, Павловский Тракт, Сиреневую, Воровского, бульвар 9-го Января и другие участки дорог.

Напоминаем жителям города, что центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает круглосуточно. Если у вас есть вопросы или замечания, вы можете обратиться по телефону 504-360.