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Дорожники разбираются с последствиями ливня в Барнауле

Для контроля проверяют ряд улиц, которые находятся в зоне риска

21 июля 2024, 17:45, ИА Амител

В Барнауле после сильного ливня на некоторых участках дорог появились скопления воды. Это произошло на улицах Партизанской, Пролетарской, Шевченко, бульваре 9-го Января, Загородной, проспекте Ленина.

Чтобы справиться с этой проблемой, бригады МБУ "Автодорстрой" уже выехали на места и приступили к очистке ливневок от мусора и травы, которые могут скапливаться на поверхности решеток вместе с водой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для контроля за работой ливневых решеток дежурные бригады проводят регулярные выезды на улицы Антона Петрова, Попова, Малахова, Павловский Тракт, Сиреневую, Воровского, бульвар 9-го Января и другие участки дорог.

Напоминаем жителям города, что центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает круглосуточно. Если у вас есть вопросы или замечания, вы можете обратиться по телефону 504-360.

Барнаул Погода Дороги

Комментарии 5

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Не гость

19:45:06 21-07-2024

Раньше называли просто дождем, потом ливнем, теперь залповым ливнем. У них скоро грибной дождик будет тропическим залповым ливнем. Надо же всем объяснить почему вода течет не туда. Может дело не в дожд ясх. А в деньгах которые выделяются каждый год на обслуживание ливневой канализации и водоотведения. Может они текут не туда? Вот пусть напишут здесь сколько. Наверняка там можно будет за эти деньги просто гастарбайтеров нанять. Что бы ведрами всю воду перетаскали.

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Гость

22:07:18 21-07-2024

Не гость (19:45:06 21-07-2024) Раньше называли просто дождем, потом ливнем, теперь залповым... Почему нельзя выгнать чиновников и дорожников вместе, так сказать, семейным подрядом на борьбу с последствиями залповых дождей? Все эти видео надо собрать и направить в СК РФ. Забегают как тараканы сразу.

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Гога

00:51:19 22-07-2024

Гость (22:07:18 21-07-2024) Почему нельзя выгнать чиновников и дорожников вместе, так ск... Дорожники не при чем. Они с ливневок ничего не имеют. Кроме больничных. До них деньги за ливневку не доходят. Их просто заставляют. Работал. Долго. Знаю....

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Посторонний

21:56:08 21-07-2024

Проблема вся в том. Что " автодорстрой". Который борется со всеми потопами. Получает не более пяти процентов денег запланированных на ливневки вообще...короче за так борется)))))

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Гость

23:16:57 21-07-2024

срочно подвезти два-три десятка КАМАЗов грязи с Оби. Зима скорого, гололед не дай, Бог. Надо готовиться. А между делом отчитаться, что гололеда нет. Справились. Деньги списать. Причастных наградить

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