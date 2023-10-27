Дорожники устраняют последствия первых заморозков в Барнауле на тротуарах

Участки, где есть гололед, оперативно посыпают песко-соляной смесью

27 октября 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Заморозки, которые ударили в ночь на 27 октября после дождя в Барнауле, осложнили движение пешеходам в утренние часы. На борьбу с гололедом вышли дорожные рабочие: участки, где скользко, оперативно посыпают песко-соляной смесью, проинформировали amic.ru в пресс-службе городской администрации.

"В дневную смену на улицах работает более 70 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Проводится объезд и мониторинг состояния дорог, особое внимание уделяется тротуарам. В местах, где образовываются гололедные явления, осуществляется посыпка песко-соляной смесью. Также оперативно устраняют гололед на тех участках, о которых жители пишут в СМИ и соцсетях", – рассказали в мэрии.

Как сообщали утром 27 октября читатели amic.ru, на дорогах образовались пробки, а пешеходы из-за гололеда падали на тротуарах.

В администрации отметили, что в ночь на 27 октября на линии работало 42 единицы техники. Проводилась посыпка противогололедными средствами, тракторы со щетками и коммунально-дорожные машины прометали дороги.