В Барнауле усилят обработку тротуаров от наледи
Барнаульцев просят быть внимательными и аккуратными на скользких улицах
23 января 2024, 11:35, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Барнаульские дорожники усилили обработку улиц от гололеда. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"В связи с образовавшейся наледью на городских тротуарах из-за частых перепадов температур и выпадения не характерных для зимнего периода осадков в виде дождя и мокрого снега МБУ "Автодорстрой" усилит работу по обработке тротуаров", – сказано в сообщении.
На некоторых улицах будут убирать снег и сбивать наледь, на других – обрабатывать поверхности реагентами.
Днем по городу будут работать 73 единицы техники и 121 дорожный рабочий.
Горожан просят быть внимательными и аккуратными на скользких улицах.
11:58:16 23-01-2024
Куда уж усилять то? И так на обуви в дом песка с улиц тащится по киллограму на каждом ботинке.
15:38:16 23-01-2024
Гость (11:58:16 23-01-2024) Куда уж усилять то? И так на обуви в дом песка с улиц тащитс... На тротуарах, остановках и во дворах можно использовать комбинированные реагенты. В первую очередь надо обработать территории около школ,детских садов и поликлиник.
12:01:19 23-01-2024
две недели наледь уже, и только сейчас собрались??
12:16:30 23-01-2024
Кто будет обрабатывать от на леди дворовые территории?
12:28:37 23-01-2024
Каждый день обрабатывают, а от Огней до Весны между магазинами по прямой, каток, а поток людей большой, каждый магазин у себя почистит, а между ними всегда каток, прилегающая территория принадлежит городу и ее вообще никто не обрабатывает и не чистит.
12:31:10 23-01-2024
Они хоть дороги бы чистили, даже центральные проспекты почистить не могут. Красноармейский от Ползунова и дальше на гору - правого ряда от перекрестка нет вообще, он под снегом не чищеным, из 3-х рядов осталось 2. И это центральный проспект города, что уж говорить о более мелких улицах, там вообще пипец. Такая же тема на Власихинской от Ускова до Попова, да и много еще где, тут перечислять места не хватит, весь город такой, дорожники очень плохо работают.
12:45:23 23-01-2024
Да некому работать - дворников вообще нет
13:37:04 23-01-2024
Гость (12:45:23 23-01-2024) Да некому работать - дворников вообще нет ... Может и так. Но деньги то с жильцов на содержание придомовой территории берут.
12:55:38 23-01-2024
вместо одного ведра песка на квартал, высыпать два
13:24:45 23-01-2024
Гость (12:55:38 23-01-2024) вместо одного ведра песка на квартал, высыпать два... Огонь! ))) В своем дворе (Малахова 116) намереваюсь рассыпать наполнитель из кошачьего лотка (ну хоть какая-то борьба с гололедом)
13:24:20 23-01-2024
об этом с великим опозданием надо не трындеть, а ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:24:49 23-01-2024
Хорошо, что не летом спохватились!
13:38:49 23-01-2024
Как можно усилить то, чего не делали?
14:17:49 23-01-2024
А ведь и правда ,сегодня в тсж ходила,объявление срочно нужны дворники,значит и в правду напряжёнка с ними.
15:51:10 23-01-2024
Гость (14:17:49 23-01-2024) А ведь и правда ,сегодня в тсж ходила,объявление срочно нужн... и з\п прожиточный минимум
14:22:51 23-01-2024
Не сыпать надо, а соскребать.
14:39:40 23-01-2024
Соскребать надо сразу когда выпало. А не когда утопчут-укатают. Но - Барнаул заслуживает то что у него есть -)
15:55:48 23-01-2024
Объявление: Срочно требуется дворник на неполный рабочий день. Дом по проспекту Строителей,37.з\п 10 000 руб. .... ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ .. как все ломанулись))))))
16:15:03 23-01-2024
Гость (15:55:48 23-01-2024) Объявление: Срочно требуется дворник на неполный рабочий ден... и сколько ты хочешь чтобы тебе платили за неполный день? 100500 тысяч? возьми соседних пару домиков и будет у тебя 30 тыщ. честно заработанных.
08:56:14 24-01-2024
что?! каждый день вожу детей в школу и это кошмар. Красноармейский от кинотеатра "Мир" и до ул. Молодежной это каток. К 69 гимназии только на коньках. Дальше иду на работу по Союза Республик - тот еще квест. Вывод: никто ничего не обрабатывает. Только на коньках