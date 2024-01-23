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В Барнауле усилят обработку тротуаров от наледи

Барнаульцев просят быть внимательными и аккуратными на скользких улицах

23 января 2024, 11:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Барнаульские дорожники усилили обработку улиц от гололеда. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В связи с образовавшейся наледью на городских тротуарах из-за частых перепадов температур и выпадения не характерных для зимнего периода осадков в виде дождя и мокрого снега МБУ "Автодорстрой" усилит работу по обработке тротуаров", – сказано в сообщении.

На некоторых улицах будут убирать снег и сбивать наледь, на других – обрабатывать поверхности реагентами.

Днем по городу будут работать 73 единицы техники и 121 дорожный рабочий.

Горожан просят быть внимательными и аккуратными на скользких улицах.

Барнаул Дороги

Комментарии 20

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Гость

11:58:16 23-01-2024

Куда уж усилять то? И так на обуви в дом песка с улиц тащится по киллограму на каждом ботинке.

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Гость

15:38:16 23-01-2024

Гость (11:58:16 23-01-2024) Куда уж усилять то? И так на обуви в дом песка с улиц тащитс... На тротуарах, остановках и во дворах можно использовать комбинированные реагенты. В первую очередь надо обработать территории около школ,детских садов и поликлиник.

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Гость

12:01:19 23-01-2024

две недели наледь уже, и только сейчас собрались??

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Вопрос к администрации

12:16:30 23-01-2024

Кто будет обрабатывать от на леди дворовые территории?

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Гость

12:28:37 23-01-2024

Каждый день обрабатывают, а от Огней до Весны между магазинами по прямой, каток, а поток людей большой, каждый магазин у себя почистит, а между ними всегда каток, прилегающая территория принадлежит городу и ее вообще никто не обрабатывает и не чистит.

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Гость

12:31:10 23-01-2024

Они хоть дороги бы чистили, даже центральные проспекты почистить не могут. Красноармейский от Ползунова и дальше на гору - правого ряда от перекрестка нет вообще, он под снегом не чищеным, из 3-х рядов осталось 2. И это центральный проспект города, что уж говорить о более мелких улицах, там вообще пипец. Такая же тема на Власихинской от Ускова до Попова, да и много еще где, тут перечислять места не хватит, весь город такой, дорожники очень плохо работают.

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Гость

12:45:23 23-01-2024

Да некому работать - дворников вообще нет

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Гость

13:37:04 23-01-2024

Гость (12:45:23 23-01-2024) Да некому работать - дворников вообще нет ... Может и так. Но деньги то с жильцов на содержание придомовой территории берут.

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Гость

12:55:38 23-01-2024

вместо одного ведра песка на квартал, высыпать два

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Гость

13:24:45 23-01-2024

Гость (12:55:38 23-01-2024) вместо одного ведра песка на квартал, высыпать два... Огонь! ))) В своем дворе (Малахова 116) намереваюсь рассыпать наполнитель из кошачьего лотка (ну хоть какая-то борьба с гололедом)

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Гость

13:24:20 23-01-2024

об этом с великим опозданием надо не трындеть, а ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

13:24:49 23-01-2024

Хорошо, что не летом спохватились!

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Гость

13:38:49 23-01-2024

Как можно усилить то, чего не делали?

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Гость

14:17:49 23-01-2024

А ведь и правда ,сегодня в тсж ходила,объявление срочно нужны дворники,значит и в правду напряжёнка с ними.

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Гость

15:51:10 23-01-2024

Гость (14:17:49 23-01-2024) А ведь и правда ,сегодня в тсж ходила,объявление срочно нужн... и з\п прожиточный минимум

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Гость

14:22:51 23-01-2024

Не сыпать надо, а соскребать.

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Гость

14:39:40 23-01-2024

Соскребать надо сразу когда выпало. А не когда утопчут-укатают. Но - Барнаул заслуживает то что у него есть -)

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Гость

15:55:48 23-01-2024

Объявление: Срочно требуется дворник на неполный рабочий день. Дом по проспекту Строителей,37.з\п 10 000 руб. .... ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ .. как все ломанулись))))))

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Гость

16:15:03 23-01-2024

Гость (15:55:48 23-01-2024) Объявление: Срочно требуется дворник на неполный рабочий ден... и сколько ты хочешь чтобы тебе платили за неполный день? 100500 тысяч? возьми соседних пару домиков и будет у тебя 30 тыщ. честно заработанных.

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гость

08:56:14 24-01-2024

что?! каждый день вожу детей в школу и это кошмар. Красноармейский от кинотеатра "Мир" и до ул. Молодежной это каток. К 69 гимназии только на коньках. Дальше иду на работу по Союза Республик - тот еще квест. Вывод: никто ничего не обрабатывает. Только на коньках

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