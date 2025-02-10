Дорожные службы Барнаула очищают городские улицы от снега в круглосуточном режиме

Также из-за обильных осадков дневная смена для дорожных рабочих стала длиннее

10 февраля 2025, 13:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Дорожная служба Барнаула продолжает работать в круглосуточном режиме с продленной дневной сменой из-за обильных осадков. Об этом сообщили в мэрии.

В ночь с 9 на 10 февраля на дорогах и тротуарах Барнаула работала 121 единица техники. Специалисты выполнили следующие виды работ:

очистили проезжие части на улицах 80-й Гвардейской Дивизии, Беляева, Тимуровская, 40 лет Октября, Космонавтов, Бриллиантовая, Промышленная, Челюскинцев, Загородная, Кутузова, Некрасова, Льва Толстого, Ползунова, Пушкина, Гоголя, Короленко, Матросова, Телефонная, Коммунаров, Меланжевая, Антона Петрова, Северо-Западная, 2-я Северо-Западная, Георгия Исакова, Солнцева, Смирнова и на других участках города;

распределили песко-соляную смесь на дороги по улицам: Молодежная, Ядринцева, Крупской, Мерзликина, Папанинцев, Деповская, Брестская, Союза Республик, Привокзальная, Новоугольная, Профинтерна;

очистили тротуары в проезде Северном Власихинском и на улицах: Энергетиков, Лазурная, Шумакова, Балтийская, Сиреневая, Сергея Ускова, Взлетная, Сухэ-Батора, Профинтерна, Свердлова, Крупской, Мерзликина, Советской Армии, Северо-Западная, Антона Петрова, Георгия Исакова, Матросова, а также на проспектах Ленина и Комсомольском и на других улицах;

вывезли снег с улиц Матросова, Союза Республик, Песчаная, Никитина, Партизанская, Мамонтова, Попова, Юрина, с проспекта Ленина и площади Советов.

В дневную смену рабочие очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные сходы и площадки остановочных павильонов. Очистку проводят как вручную, так и с помощью техники.

Всего на городских дорогах и тротуарах в дневную смену задействовали 75 единиц техники и 131 дорожного рабочего.