Дорожные службы Барнаула устраняют последствия аварии на Павловском тракте

Рабочие очистили ливнеприемные колодцы и убрали мокрый снег, а затем промели и обработали дорогу противогололедными реагентами

26 ноября 2024, 18:10, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле дорожные службы занимаются ликвидацией последствий коммунальной аварии на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской. Об этом сообщили в мэрии.

Работами по очистке ранее подтопленного участка дороги занимается МБУ "Автодорстрой".

"На участке дороги в районе коммунальной аварии по Павловскому тракту от ул. Новороссийской до моста через реку Пивоварку прочищены ливнеприемные колодцы для обеспечения быстрого спуска воды с проезжей части, произведен сбор мокрого снега с поверхности проезжей части с дальнейшим вывозом на снегоотвал. Далее проведено прометание и посыпка противогололедными реагентами при помощи коммунально-дорожных машин", – уточнили в администрации города.

В работах задействовали два самосвала, пять коммунально-дорожных машин, а также два трактора и шесть дорожных рабочих.