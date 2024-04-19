Достаем шорты! Аномальная для середины апреля жара накроет Алтайский край
Погода на выходных побалует жителей Алтая по-летнему теплыми деньками
19 апреля 2024, 16:25, ИА Амител
Синоптики обещают отличную погоду в Алтайском крае в ближайшие выходные. Пик тепла они прогнозируют на 21 апреля: местами воздух прогреется до аномальных для апреля +23 градусов, при этом дождей не ожидается. Они могут пройти лишь в начале ночи 20 апреля в предгорьях. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"В ночь на 20 апреля будет от 0 до +5°С, а днем воздух прогреется до +11...+16°С. В воскресенье за счет ясного неба мы ждем от -2 до +3 градусов, зато днем столбики термометров покажут +13...+18°С, а по западу они поднимутся еще выше – до +23 градусов", – рассказала Людмила Сырых.
В ночь на 22 апреля будет от +7 до 12 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +12 до +17°С, по северным районам воздух прогреется до +22°С. Однако уже днем на большей части края пройдут кратковременные дожди, северный ветер усилится до 7-15 м/с.
16:28:10 19-04-2024
Похолодание будет к выходным. А на следующей неделе еще сильнее с минусовыми ночью. Так что шорты с начесом надо доставать.
08:28:11 20-04-2024
Зачем негатив,хочется солнышка.О чем подумаешь,то и будет.