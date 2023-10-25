Достойная дата. Алтайский государственный педагогический университет отметил 90-летие

С юбилеем первый вуз Алтая поздравили 20 октября

25 октября 2023, 14:14, ИА Амител

Торжественное мероприятие / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Первый вуз Алтая ­– АлтГПУ отметил свой девяностолетний юбилей. На сцене концертного зала "Сибирь" звучало много поздравительных и благодарственных слов, блистали творческие коллективы педуниверситета и края.

"Сегодня праздник для всего нашего края и десятков тысяч людей – выпускников разных лет, ветеранов и нынешних сотрудников и студентов университета. "Учитель учителей", как мы все время подчеркиваем, учит будущих педагогов, наставников, настоящих специалистов, обладающих не только совокупностью глубоких и серьезных знаний, но и имеющих определенное мировоззрение – вот миссия нашего университета, и с ней он успешно справляется", ­– сказал глава региона Виктор Томенко.

На торжественном мероприятии высокие награды заслуженным работникам вуза-юбиляра вручили:

губернатор Виктор Томенко;

председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко;

заместитель директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Владимир Боков;

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Ирина Лазаренко вручила главную награду АлтГПУ – почетный знак "Учитель учителей". В своем обращении к коллективу и гостям она напомнила основные вехи в становлении вуза и обозначила ключевые достижения за последнее пятилетие.

"Соединить творческий подход и научную базу, действовать смело, опираясь на большой опыт, – это то, что я больше всего ценю в нашей с вами работе. Это то, что всегда отличало первый вуз Алтая. Многочисленные достижения и успехи вуза – это наша с вами общая заслуга. И в дни нашего юбилея выражаю сердечную признательность за преданность родному университету профессорско-преподавательскому коллективу, сотрудникам, нашим уважаемым ветеранам, студентам, выпускникам", ­– отметила ректор.

Песней из студенческого мюзикла "Физики и лирики" вуз поздравил известный музыкант, автор гимна АлтГПУ Лев Шапиро. А еще на торжественном мероприятии показали фильм, снятый к юбилею вуза, работали интерактивные площадки, а также выставка фотографий из архива университета, отражающая первые годы его становления.

Вуз был основан в тяжелое для страны время – еще не до конца были преодолены последствия гражданской войны, большая нехватка квалифицированных специалистов, в том числе в области образования. Стране нужны были учителя. И на этой волне возникает учительский институт в городе Барнауле. Вуз пережил тяжелые годы Великой отечественной войны, что закалило коллектив и открыло путь развитию в послевоенные и все последующие годы. Вуз много достиг, коллективу АлтГПУ по праву есть чем гордиться.