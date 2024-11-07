Доступно, быстро, красиво. Как сделать хороший ремонт и сэкономить сотни тысяч?
Правда ли, что чем дороже материалы, тем качественнее и на чем экономить нельзя ни в коем случае?
07 ноября 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8KYXox
За минувший год цены на стройматериалы значительно выросли и отделка квартир стала обходиться чрезвычайно дорого. В студию "Переговорки" на amic.ru пришел человек, который утверждает, что благодаря его услугам можно сэкономить на ремонте сотни тысяч рублей. Дмитрий Корнейчук, основатель и директор студии дизайна и ремонта "Браво", объяснил, за счет чего его компания помогает клиентам сохранить деньги, время и нервы. Мы узнали, на что обратить внимание, оценивая дизайн-проект, когда качество не зависит от цены, и на чем экономить точно нельзя. А еще Дмитрий Корнейчук рассказал о новых технических устройствах, которые обязательно нужно установить в своей квартире.
Кто в "Переговорке"
Дмитрий Александрович Корнейчук. Родился 27.08.1991 года. Основатель и руководитель студии дизайна и ремонта "Браво".
Начал заниматься ремонтом и отделкой с 15 лет. После 11-го класса уехал в Москву. Там работал и обучался профессии.
После службы в армии решил открыть свое дело.
В 2012 году зарегистрировался как ИП. А в 2015-м зарегистрировал ООО "Браво".
Сегодня компания работает в трех направлениях:
– ремонт коммерческой недвижимости;
– ремонт и отделка жилых квартир;
– дизайн.
01:56 Какими тайными знаниями обладают в студии дизайна и ремонта "Браво", которые позволяют значительно сэкономить на ремонте? Дмитрий Корнейчук рассказывает, сколько в среднем обходится ремонт в ценах Барнаула.
04:30 "Убираем ненужные элементы". За счет чего компания помогает клиенту сэкономить сотни тысяч рублей во время ремонта.
06:33 "Мастера знают". О качестве материалов и о том, что не всегда дорого, значит хорошо.
08:40 Что обязательно должно быть в дизайн-проекте. И с чем в первую очередь должен определиться человек, желающий сделать ремонт.
09:54 Сколько стоит дизайн-проект в студии "Браво".
11:06 Насколько точно рассчитывается смета в студии "Браво". И как часто она растет во время ремонта.
14:28 "Собрали костяк надежных мастеров". О кадрах студии и чем гордится ее руководитель.
15:48 Проект нарисовали, согласовали. Сколько времени займет ремонт?
16:27 Какие новые технологии используют мастера студии "Браво" и как это улучшает качество работы.
19:09 Зачем в компании внедрили систему наставничества?
19:49 "Поможет спасти ваш ремонт и соседей". Что обязательно нужно сегодня установить в каждой квартире.
20:49 А систему "Умный дом" мастера "Браво" смогут смонтировать?
21:10 "И это не кондиционер". Какое оборудование советует поставить Дмитрий Корнейчук, чтобы в квартире был всегда свежий, а главное – чистый воздух.
22:24 Как найти студию дизайна и ремонта "Браво".
Студия ремонта и дизайна интерьера "Браво"
Адрес: Барнаул, ул. Антона Петрова, 219а, офис 325
График работы: c 09:00 до 18:00 ежедневно
Тел.: +7 (3852) 71-75-61
Телеграм
"ВКонтакте"
"Одноклассники"
Сайт
ИП Корнейчук Дмитрий Александрович
10:21:47 07-11-2024
Фонтозер.
10:32:48 07-11-2024
Принцип работы браво один. Составляют договор на минимальную сумму, а потом начинаются разводки на доплату. Ужасная контора
11:03:01 07-11-2024
всегда что-то не так...
12:13:25 07-11-2024
Минимум на любую площадь лям и от этого плясать.
13:27:16 07-11-2024
гость (12:13:25 07-11-2024) Минимум на любую площадь лям и от этого плясать.... ]
щаз, ага.
0.3 от стоимости м2.
Вот и считаем- на этапе котлована м2 около 200.
И они так считают, и за мелкий прайс не заходят.
13:24:22 07-11-2024
Сэкономить деньги и сделать хорошо, можно только самому, заплатив за это своим временем и трудом.