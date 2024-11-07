Доступно, быстро, красиво. Как сделать хороший ремонт и сэкономить сотни тысяч?

Правда ли, что чем дороже материалы, тем качественнее и на чем экономить нельзя ни в коем случае?

07 ноября 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8KYXox

За минувший год цены на стройматериалы значительно выросли и отделка квартир стала обходиться чрезвычайно дорого. В студию "Переговорки" на amic.ru пришел человек, который утверждает, что благодаря его услугам можно сэкономить на ремонте сотни тысяч рублей. Дмитрий Корнейчук, основатель и директор студии дизайна и ремонта "Браво", объяснил, за счет чего его компания помогает клиентам сохранить деньги, время и нервы. Мы узнали, на что обратить внимание, оценивая дизайн-проект, когда качество не зависит от цены, и на чем экономить точно нельзя. А еще Дмитрий Корнейчук рассказал о новых технических устройствах, которые обязательно нужно установить в своей квартире.

Кто в "Переговорке"



Дмитрий Александрович Корнейчук. Родился 27.08.1991 года. Основатель и руководитель студии дизайна и ремонта "Браво".

Начал заниматься ремонтом и отделкой с 15 лет. После 11-го класса уехал в Москву. Там работал и обучался профессии.

После службы в армии решил открыть свое дело.

В 2012 году зарегистрировался как ИП. А в 2015-м зарегистрировал ООО "Браво".

Сегодня компания работает в трех направлениях:

– ремонт коммерческой недвижимости;

– ремонт и отделка жилых квартир;

– дизайн.

01:56 Какими тайными знаниями обладают в студии дизайна и ремонта "Браво", которые позволяют значительно сэкономить на ремонте? Дмитрий Корнейчук рассказывает, сколько в среднем обходится ремонт в ценах Барнаула.

04:30 "Убираем ненужные элементы". За счет чего компания помогает клиенту сэкономить сотни тысяч рублей во время ремонта.

06:33 "Мастера знают". О качестве материалов и о том, что не всегда дорого, значит хорошо.

08:40 Что обязательно должно быть в дизайн-проекте. И с чем в первую очередь должен определиться человек, желающий сделать ремонт.

09:54 Сколько стоит дизайн-проект в студии "Браво".

11:06 Насколько точно рассчитывается смета в студии "Браво". И как часто она растет во время ремонта.

14:28 "Собрали костяк надежных мастеров". О кадрах студии и чем гордится ее руководитель.

15:48 Проект нарисовали, согласовали. Сколько времени займет ремонт?

16:27 Какие новые технологии используют мастера студии "Браво" и как это улучшает качество работы.

19:09 Зачем в компании внедрили систему наставничества?

19:49 "Поможет спасти ваш ремонт и соседей". Что обязательно нужно сегодня установить в каждой квартире.

20:49 А систему "Умный дом" мастера "Браво" смогут смонтировать?

21:10 "И это не кондиционер". Какое оборудование советует поставить Дмитрий Корнейчук, чтобы в квартире был всегда свежий, а главное – чистый воздух.

22:24 Как найти студию дизайна и ремонта "Браво".

Студия ремонта и дизайна интерьера "Браво"

Адрес: Барнаул, ул. ​Антона Петрова, 219а​, офис 325

График работы: c 09:00 до 18:00 ежедневно

Тел.: +7 (3852) 71-75-61

Телеграм

"ВКонтакте"

"Одноклассники"

Сайт

ИП Корнейчук Дмитрий Александрович

Реклама