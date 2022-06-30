Артур без минипутов. Что смотреть в барнаульских кинотеатрах после ухода голливудских студий

Несмотря на уход из России крупных голливудских студий, в кинотеатрах появляются интересные отечественные и западные премьеры. Специально для тех, кто жить не может без кино, amic.ru составил подборку фильмов, на которые можно сходить в первые дни июля, чтобы удовлетворить «киноманский» голод.

Премьеры недели

Возвращение «Артура и минипутов»

С 30 июня в российских кинотеатрах начинается показ французского фильма «Проклятие Артура» (18+). Он относится к знаменитой франшизе «Артур и минипуты» и официально является её четвёртым фильмом.

Правда, ни Артура, ни минипутов в этот раз в картине не будет. Это не продолжение истории, а постмодернистское переосмысление франшизы, фильм о фильме, как, например, последние «Крик» или «Матрица». Жанр «Артура» кардинально сменился. Теперь это хоррор с подростками и убийствами, что выглядит как минимум необычно.

По сюжету фанат фильмов об Артуре и минипутах Алекс решает вместе с друзьями поехать посмотреть на дом, где снималась трилогия. Но там их ждёт не фанатское веселье, а встреча с настоящим ужасом, следует из синопсиса.

Кажется, фильм ушёл совсем далеко от франшизы, но сценарий написал всё тот же режиссёр Люк Бессон, снявший артуровскую трилогию. Так что на месте — признанный мэтр, который способен удивить зрителя.

«Главная роль» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Круз (16+)

Фильм «Главная роль» — это испано-аргентинская сатирическая комедия. Если имена режиссёров и сценаристов (Гастон Дюпра и Мариано Кон) мало известны, то вот исполнителей главных ролей знают все любители кино. Это Антонио Бандерас и Пенелопа Круз.

Фильм рассказывает о знаменитых кинематографистах, которых нанял миллиардер, чтобы они сняли идеальный фильм для фестивалей, взяв за основу книгу нобелевского лауреата. Так богач хочет попасть в историю кино. Но на съёмках постоянно происходят ссоры, потому что каждый хочет показать, что он лучший в своём деле.

Критики отзываются о фильме хорошо. У картины много положительных рецензий. Его называют крепкой сатирой на шоу-бизнес и артхаусным кино. На «Кинопоиске» рейтинг фильма 7,0, а на иностранном IMDb — 7,2 балла из 10.

В 2021 году фильм получил номинацию на главную награду Венецианского кинофестиваля «Золотой лев», приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Ванкувере и другие награды и номинации.

«Боец: Король ринга» с Расселом Кроу (16+)

Для любителей спортивных фильмов-биографий на этой неделе выходит британская картина «Боец: Король ринга» с Расселом Кроу. Это история жизни легендарного боксёра Джема Белчера, который жил ещё в XVIII-XIX веках.

Судя по трейлеру, создатели делают акцент на драму, эстетику XIX века и кулачные драки. Кроме истории конкретного человека, в картине можно будет увидеть, как зарождался бокс как спорт.

Фильмы, которые ещё идут

«Род мужской» Алекса Гарленда (18+)

Британская картина «Род мужской», вышедшая 23 июня, привлекает зрителя в первую очередь именем режиссёра. Снял его британец Алекс Гарленд, он же написал сценарий картины. Режиссёр умеет создавать неожиданные сюжеты, украшая историю отличным визуалом. Гарленд был сценаристом одного из самых известных зомби-фильмов «28 дней спустя», картин «Пекло» и «Судья Дредд», снял фантастические фильмы «Из машины», «Аннигиляция» и сериал «Разрабы».

Кроме того, фильм финансировался кинокомпанией A24, которая выпускает независимое авторское кино. Именно она недавно подарила зрителям обласканный критиками «Все, везде и сразу», который сейчас называют одним из лучших вышедших фильмов 2022 года.

Главную роль в «Роде мужском» исполнила британская актриса Джесси Бакли, которая известна по американским сериалам «Чернобыль», «Фарго» и британскому сериалу «Война и мир».

По сюжету у главной героини Харпер умирает муж, она едет из Лондона в сельскую местность, чтобы там прийти в себя. Но там она находит не покой, а загадочный тоннель, где таится зло. Жанр фильма — ужасы и драма, так что зрителям стоит приготовиться испугаться. Однако стандартного ужастика от «Рода мужского» точно ждать не стоит — Гарленд в своих картинах рассуждает на философские темы.

«Межсезонье» Александра Ханта (18+)

«Межсезонье» — первое и единственное российское кино в списке. После ухода голливудских студий из России в прокат выходили как минимум две хорошие отечественные картины — это криминальный триллер «Казнь» и биографическая драма «Ника». «Межсезонье», кажется, будет ещё одним российским фильмом, на который стоит сходить.

Картина привлекает в первую очередь именем режиссёра. Снял «Межсезонье» 36-летний Александр Хант. Это автор нашумевшего криминального роуд-муви 2017 года «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Этот фильм собрал награды на российских и иностранных фестивалях и был хорошо встречен критиками. Мелодрама «Межсезонье» пока тоже собирает преимущественно положительные оценки, на «Кинопоиске» рейтинг фильма 7,7 балла из 10.

«Межсезонье» основано на реальной истории, случившейся в посёлке Струги Красные в Псковской области с 15-летним Денисом Муравьёвым и Катериной Власовой. В 2016 году школьники сбежали от родителей, закрылись в частном доме отчима девушки (экс-спецназовца) и вскрыли его сейф с оружием. Они стреляли в полицейских, ведя при этом прямую трансляцию в интернете. Закончилось всё трагедией.

Тех, кто любит истории Ромео и Джульетты или Бонни и Клайда, «Межсезонье» наверняка зацепит. В российских кинотеатрах фильм появился на прошлой неделе, но сеансы Барнауле ещё есть.

Старое кино: «Твин Пикс» (16+) и «Неоновый демон» (18+)

В алтайских кинотеатрах продолжают показывать и фильмы прошлых лет. На этой неделе можно сходить на драму итальянского классика кино Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота» 1996 года, на психологический триллер «Неоновый демон» 2016 года Николаса Рефна с Эль Фаннинг, а также на культовую артхаусную мелодраму китайского режиссера Вонг Кар-Вая «Любовное настроение» 2000 года. Если вам сложно смотреть подобные фильмы дома, то можно попробовать сделать это в кинотеатре.

Для любителей аниме в кинотеатрах идёт культовый «Ветер крепчает» от Хаяо Миядзаки. А ещё в рамках «Хоррор Феста» в пятницу, 1 июля, в Барнауле пройдёт показ фильма Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь», так что фанаты режиссёра и его главного сериала в частности смогут увидеть начало истории Лоры Палмер и загадочного американского городка на большом экране.

На выходных, 2 и 3 июля, в рамках всё того же «Хоррор-феста» в «Киномире» покажут «Страшные истории для рассказа в темноте», «Солнцестояние», «Реинкарнацию», «Антивирус» и «Убийство священного оленя».

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