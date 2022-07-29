Барнаулец поймал гигантского сазана. Где на Оби клюёт огромная рыба

Никита Голубев вытащил из Оби 12-килограммового сазана. По его словам, это его личный рекорд. «12,100 мой новый личный „биг фиш“. Предыдущий был 9,600, два раза за сезон побил. Теперь цель 15», — рассказал он в паблике «Алтайское рыболовное сообщество».

То клюёт, то нет

Рыбачил он в большой компании, ездили на несколько дней. На второй день экспедиции поймали сазана весом 7 кг. Дальше несколько суток у них не клевало, но рыбаки не сдавались. И удача пришла: «Сазан на 8 кг соблазнился на два тигровых орешка». На следующий день «выдернули 4 рыбы, в среднем вес 7-8 кг».

Ещё день прошёл без добычи. «Продолжаем кормить — много, вкусно, дорого. И за это русалка нас наградила. В субботу с самого утра начались поклёвки. Взяли 7 рыб от 5-12 кг», — пишет Никита.

Другая добыча компании Никиты Голубева / Фото: Никита Голубев / vk.com/fishmen_altai

На что и где ловили больших карповых

«Свал с 2,5 на 5. Корм — кукуруза, пшеница, бойлы, конопля, орех, пеллетс, жидкое питание. В общей сложности скормили около 60 кг кукурузы, 30 кг пшеницы, 10 кг бойлов, 5 кг конопли и 5 кг ореха. Кормили три раза в день. Насадка: орех тигровый. Больше не работало ничего. А попробовали много», — рассказывает удачливый барнаулец.

Он признаётся, что рыбачили где-то в Новосибирской области, а где, не уточняет.



«Рыбалка на сазана как охота. Сиди и жди. Хотя нет, не так. Найди правильное место, корми, жди. И будет счастье», — делится Никита рыбацкой мудростью.

Повёз жену на крупную рыбу

Улов Дениса и Дарьи Гребёнкиных / Фото: Денис Гребёнкин / vk.com/fishmen_altai

Денис Гребёнкин выловил свой «биг фиш» весом 9,2 кг возле Камня-на-Оби. На эту рыбалку он отправился с женой Дарьей, о чём написал в том же паблике: «Основная цель была для меня, чтобы Дарья наконец поймала этого сильного речного обитателя — и цель достигнута. Нет ничего лучше, чем видеть, как горят глаза, улыбка растекается по лицу и трясутся руки от поимки сазана в первый раз, причём достойного размера».

Судя по фото, женщина действительно вытащила большую рыбину, немного поменьше, чем пойманный мужем гигант, но всё же.

«Поймано сазанов было достаточное количество, всех называть не будем, дабы не травмировать психику некоторых людей. „Биг фиш“ был на 9200, остальные немного поменьше. Взято рыбы не больше, чем нужно. На живца были пойманы неплохие судаки», — рассказал барнаулец.

На что клевали большие сазаны

«Закорм — Cool Fishing 3DDD, тигровый орех, кукуруза, горох, перловка. Насадка — тигровый орех, макуха, кукуруза, перловка на клубничной и ореховой ароме. В разных их комбинациях», — делится секретами Денис.

И тут же признаётся, что «сазаном был похищен фидер „Волжанка Pro Sport 3,9 80+“, поэтому кому-то может достаться два трофея сразу, также уплыл садок 3 м Daiwa».

Где на Алтае водятся большие щуки

Огромная щука из Оби / Фото: Антон Лесопилкин / vk.com/fishmen_altai

Антон Лесопилкин показал в «Алтайском рыболовном сообществе» пойманную на кукурузу в Оби в Шелаболихе большую щуку. Рыбак не уточнил размеры и вес гиганта. Но знатоки утверждают, что эта рыба более метра в длину и весит не менее 8 кг.